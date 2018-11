Juicio al hombre acusado de matar a su expareja guardia civil en Gandia Ciudad de la Justicia de Valencia. / Irene Marsilla La Fiscalía pide para el sospechoso casi 20 años de cárcel mientras que la acusación particular califica el crimen como asesinato JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Martes, 20 noviembre 2018, 11:56

Homicidio, delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, robo de uso de vehículo a motor. Esta son todas las acusaciones que pesan sobre José Luis S. G., el hombre de 42 años acusado de matar en febrero del año pasado a su expareja, la agente de la Guardia Civil Dolores C., de 47 años. Fue en Gandia, en un un crimen de violencia machista en el que José Luis quebrantó supuestamente la orden de alejamiento que le impedía aproximarse a Dolores.

A partir de las 12 horas, está previsto que el acusado se siente en el banquillo para ser juzgado por un tribunal popular en la sala del jurado de la Ciudad de la Justicia. La Fiscalía pide para él casi 20 años de prisión y no sólo por el crimen. Se le acusa de apropiarse del coche de la víctima y de algunos objetos de su propiedad para escapar a Madrid. Mientras, la acusación particular eleva la pena al entender que los hechos fueron, más bien, un asesinato. La defensa, por contra, prevé pedir la libre absolución al entender que no es el autor del homicidio.