Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto deja 2.444.787,44 euros este miércoles en la localidad conocida por ser cuna de varios artistas
Bajo turístico en Valencia donde se produjo la presunta violación a una turista americana. I. Cabanes

Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años

La otra turista americana víctima de una violación en la capital del Turia ha regresado a su país sin que se haya realizado prueba preconstituida

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:23

Las agresiones sexuales en la ciudad de Valencia no cesan y de nuevo una turista americana como víctima, la segunda en menos de 24 horas. En esta ocasión el presunto agresor es un conductor de una conocida empresa de VTC (vehículo de transporte con conductor) arrestado por agentes de la Policía Nacional este pasado martes por realizar tocamientos a una pasajera de 17 años que iba en el asiento del copiloto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 8 de agosto cuando la menor, una turista estadounidense, se encontraba de fiesta con unos amigos en una discoteca de Valencia. La chica, que había bebido bastante alcohol, optó por marcharse y una amiga le pidió un servicio de VTC para que la llevara a su alojamiento durante los días que está pasando en la capital del Túria.

Según la denuncia interpuesta por la joven, en el trayecto el conductor le habría manoseado los pechos. Como la víctima tenía que regresar a su país, el juzgado autorizó realizar una prueba preconstituida con su testimonio para así asegurar que llegado el juicio se cuente con la declaración de la denunciante con plenas garantías legales.

En cambio, en el caso de la otra turista americana presuntamente violada esa misma madrugada en un bajo turístico de Valencia por un joven alemán, encarcelado por estos hechos como informó ayer LAS PROVINCIAS, no se ha realizado prueba preconstituida y la víctima ya ha tomado un vuelo de regreso a EEUU.

Antes de partir la joven, de 21 años, relató a los agentes de la UFAM de la Policía Nacional como se habían producido los hechos. Aunque reconoce que inicialmente se marchó de forma voluntaria con el detenido, al que había conocido esa misma noche en una discoteca de Valencia, y tuvo sexo consentido con él, en un momento dado entraron los amigos de este y comenzaron a grabarla y a reírse. Asustada por este comportamiento le pidió que parara, haciendo caso omiso este.

La versión del detenido, de 19 años, que declaró tanto ante la policía como en el juzgado, es que ya habían terminado y que solo entró un amigo en la habitación para coger una crema para tratarse una enfermedad cutánea. Para asegurarse su presencia ante la justicia y dadas las elevadas penas aparejadas al delito que se le imputa –agresión sexual con acceso carnal– el Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia acordó su ingreso en prisión provisional.

Por su parte, el conductor de VTC ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sea citado. El arrestado, sin antecedentes y que trabaja para esta empresa de VTC desde hace cinco años, mantiene que fue la denunciante quien comenzó a tocarle mientras conducía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  4. 4 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  5. 5

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios
  6. 6 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  7. 7 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  8. 8 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  9. 9 Reabre la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana
  10. 10 La difícil situación de Jaume Doménech

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años

Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años