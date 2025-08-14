Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años La otra turista americana víctima de una violación en la capital del Turia ha regresado a su país sin que se haya realizado prueba preconstituida

Ignacio Cabanes Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 00:23

Las agresiones sexuales en la ciudad de Valencia no cesan y de nuevo una turista americana como víctima, la segunda en menos de 24 horas. En esta ocasión el presunto agresor es un conductor de una conocida empresa de VTC (vehículo de transporte con conductor) arrestado por agentes de la Policía Nacional este pasado martes por realizar tocamientos a una pasajera de 17 años que iba en el asiento del copiloto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 8 de agosto cuando la menor, una turista estadounidense, se encontraba de fiesta con unos amigos en una discoteca de Valencia. La chica, que había bebido bastante alcohol, optó por marcharse y una amiga le pidió un servicio de VTC para que la llevara a su alojamiento durante los días que está pasando en la capital del Túria.

Según la denuncia interpuesta por la joven, en el trayecto el conductor le habría manoseado los pechos. Como la víctima tenía que regresar a su país, el juzgado autorizó realizar una prueba preconstituida con su testimonio para así asegurar que llegado el juicio se cuente con la declaración de la denunciante con plenas garantías legales.

En cambio, en el caso de la otra turista americana presuntamente violada esa misma madrugada en un bajo turístico de Valencia por un joven alemán, encarcelado por estos hechos como informó ayer LAS PROVINCIAS, no se ha realizado prueba preconstituida y la víctima ya ha tomado un vuelo de regreso a EEUU.

Antes de partir la joven, de 21 años, relató a los agentes de la UFAM de la Policía Nacional como se habían producido los hechos. Aunque reconoce que inicialmente se marchó de forma voluntaria con el detenido, al que había conocido esa misma noche en una discoteca de Valencia, y tuvo sexo consentido con él, en un momento dado entraron los amigos de este y comenzaron a grabarla y a reírse. Asustada por este comportamiento le pidió que parara, haciendo caso omiso este.

La versión del detenido, de 19 años, que declaró tanto ante la policía como en el juzgado, es que ya habían terminado y que solo entró un amigo en la habitación para coger una crema para tratarse una enfermedad cutánea. Para asegurarse su presencia ante la justicia y dadas las elevadas penas aparejadas al delito que se le imputa –agresión sexual con acceso carnal– el Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia acordó su ingreso en prisión provisional.

Por su parte, el conductor de VTC ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juzgado cuando sea citado. El arrestado, sin antecedentes y que trabaja para esta empresa de VTC desde hace cinco años, mantiene que fue la denunciante quien comenzó a tocarle mientras conducía.