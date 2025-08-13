A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban El detenido es un joven alemán de 19 años con quien la víctima se marchó a un bajo vacacional tras conocerlo en una discoteca

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han arrestado a un joven alemán que se encontraba pasando unos días en Valencia junto a otros cinco amigos acusado de un delito de agresión sexual con penetración a otra turista, una estadounidense de 21 años, a la que había conocido en una discoteca de la capital del Turia. El arrestado, que tenía que tomar este miércoles un vuelo de regreso a su país, ha ingresado en prisión provisional tras alegar que ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas y que esa noche habían bebido mucho.

La víctima, que denunció la violación en la comisaría de Russafa el pasado viernes, reconoce que se marchó voluntariamente con el chico alemán que había conocido esa noche en un local de ocio de la avenida Profesor López Piñero y que inicialmente tuvieron sexo consentido. No obstante, cuando se encontraban en un bajo vacacional del barrio de Ayora –en el que estaba alojado el grupo de jóvenes alemanes–, varios amigos de este entraron y comenzaron a reírse y a grabar con sus móviles las prácticas sexuales.

La denunciante, visiblemente asustada por la situación, le dijo al chico que parara, pero según denuncia, su agresor hizo caso omiso y la forzó sexualmente en contra de su voluntad delante de sus amigos, al tiempo que le tapaba la boca para que no pudiera pedir ayuda.

Cuando finalmente consiguió quitárselo de encima, la joven de 21 años salió del bajo y fue a casa de un amigo, al que le contó lo sucedido. Tras interponer la pertinente denuncia, se activó el protocolo de agresiones sexuales y los policías la trasladaron al Hospital La Fe de Valencia, para ser explorada por el médico forense.

El arrestado alega que fue sexo consentido y que cuando sus amigos entraron en la habitación ya habían terminado

A la mañana siguiente la Policía Nacional trató de localizar el apartamento turístico en el que se produjo la presunta violación en la madrugada del pasado viernes, con las indicaciones que les iba dando la víctima. La joven, que al salir apresuradamente del bajo, y asustada por la agresión sexual que acababa de sufrir, no recordaba exactamente la dirección y las comprobaciones de los investigadores de la UFAM con viviendas vacacionales en la zona de Ayora resultaron infructuosas.

Pero la policía buscó otras vías para localizar al presunto violador. Así, gracias a la información facilitada por la denunciante, quien recordaba el perfil de Instagram de su agresor, el nombre de pila y que le comentó que tenía que regresar a Alemania este mismo miércoles, los agentes realizaron gestiones con el aeropuerto y detectaron que entre los pasajeros de un vuelo con destino Frankfurt previsto para la tarde del miércoles había un joven con el mismo nombre que el sospechoso.

De esta forma averiguaron el establecimiento en el que se alojaba y procedieron a su detención. Asimismo identificaron a otros cinco jóvenes, también alemanes, para tomarles declaración.

El arrestado reconoció que había conocido a la chica en cuestión en una discoteca de Valencia esa noche, que ambos se marcharon andando al bajo en el que estaba él alojado junto a sus amigos, y que allí tuvieron sexo consentido. Hasta ahí la misma versión que la víctima y todo correcto. Pero su relato difiere en que, según alegó ante la policía, una vez habían terminado de mantener relaciones sexuales, y cuando ya ambos estaban vestidos, sus amigos entraron en la habitación. Niega que les grabaran teniendo sexo y haber violado a la joven. De hecho, sostiene que al terminar se intercambiaron sus perfiles de redes sociales.

Ante la gravedad de los hechos denunciados y el riesgo de que una vez se marche a su país pueda abstraerse de la justicia, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia acordó ayer su ingreso en prisión provisional.