Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet El joven dio una tasa de alcohol de 0,89 mg/l y ha sido condenado a 720 euros de multa y ocho meses de retirada del permiso, que físicamente aún no tenía

Ignacio Cabanes Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:02 Comenta Compartir

Apenas cuatro días después de haber aprobado el permiso de conducir, sin todavía el carnet físico que la Dirección General de Tráfico (DGT) le tiene que enviar por correo, un joven ha sido parado por la Policía Local de Valencia e imputado por un delito contra la seguridad vial por circular ebrio. Los agentes comprobaron que el joven casi sextuplicaba la tasa de alcohol permitida para conductores nóveles al volante de un Peugeot RCZ parado en la avenida Cardenal Benlloch de Valencia.

El conductor novel, de 24 años y nacionalidad croata, ha sido condenado al pago de 720 euros de multa y la prohibición de conducir vehículos a motor durante ocho meses, tras reconocer los hechos en un juicio rápido, antes incluso de tener físicamente el permiso definitivo que le habilitaba para conducir.

Los hechos ocurrieron a las cinco de la madrugada de este sábado cuando agentes de la Policía Local de Valencia pararon en un control un vehículo Peugeot RCZ que circulaba por la avenida Cardenal Benlloch de Valencia. El conductor, un joven de 24 años, mostraba signos de ir ebrio y los agentes le sometieron a la pertinente prueba de alcoholemia con el etilómetro.

En una primera prueba dio una tasa de 0'89 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y en la segunda 0,84 mg/l, ambas superiores al tope de 0,60 mg/l para ser considerado delito. Además, teniendo en cuenta que se trata de un conductor novel, que la tasa máxima para este tipo de conductores está fijada en 0,15 mg/l, el joven estaría casi sextuplicando la tasa permitida.