Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
El conductor novel circulaba en un Peugeot RCZ por la avenida Cardenal Benlloch de Valencia. LP

Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet

El joven dio una tasa de alcohol de 0,89 mg/l y ha sido condenado a 720 euros de multa y ocho meses de retirada del permiso, que físicamente aún no tenía

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:02

Apenas cuatro días después de haber aprobado el permiso de conducir, sin todavía el carnet físico que la Dirección General de Tráfico (DGT) le tiene que enviar por correo, un joven ha sido parado por la Policía Local de Valencia e imputado por un delito contra la seguridad vial por circular ebrio. Los agentes comprobaron que el joven casi sextuplicaba la tasa de alcohol permitida para conductores nóveles al volante de un Peugeot RCZ parado en la avenida Cardenal Benlloch de Valencia.

El conductor novel, de 24 años y nacionalidad croata, ha sido condenado al pago de 720 euros de multa y la prohibición de conducir vehículos a motor durante ocho meses, tras reconocer los hechos en un juicio rápido, antes incluso de tener físicamente el permiso definitivo que le habilitaba para conducir.

Los hechos ocurrieron a las cinco de la madrugada de este sábado cuando agentes de la Policía Local de Valencia pararon en un control un vehículo Peugeot RCZ que circulaba por la avenida Cardenal Benlloch de Valencia. El conductor, un joven de 24 años, mostraba signos de ir ebrio y los agentes le sometieron a la pertinente prueba de alcoholemia con el etilómetro.

En una primera prueba dio una tasa de 0'89 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y en la segunda 0,84 mg/l, ambas superiores al tope de 0,60 mg/l para ser considerado delito. Además, teniendo en cuenta que se trata de un conductor novel, que la tasa máxima para este tipo de conductores está fijada en 0,15 mg/l, el joven estaría casi sextuplicando la tasa permitida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  5. 5

    El show de Santamaría
  6. 6 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  7. 7 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  8. 8 Última hora sobre el estado de salud de Leiva
  9. 9

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  10. 10 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet

Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet