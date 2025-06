Condenado a 20 años de prisión por matar a su exsuegro en l'Eliana

Ignacio Cabanes Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 16:37 Comenta Compartir

El crimen de Juan Ramón Climent, el vecino de l'Eliana de 63 años asesinado de 22 cuchilladas a traición en noviembre de 2021, ya tiene castigo. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a veinte años de prisión a Sergio A. L. por los delitos de asesinato y allanamiento de morada, en base al veredicto de culpabilidad del jurado popular, que consideró probado que se trató de un ataque sorpresivo y que el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad, de la víctima, quien padecía una hipoacusia que le impidió escuchar que su verdugo se le acercaba por la espalda armado con un cuchillo de 11 centímetros de hoja.

En el fregadero de la cocina de la vivienda se halló un cuchillo con restos de sangre -de filo plano y monocortante- compatible con el que se usó para causar las 22 heridas de arma blanca que presentaba el cadáver. En el mismo se encontró una huella dactilar del acusado, y en el mango también se encontraron una mezcla de perfiles genéticos de la víctima y el acusado.

El asesinato se produjo sobre las 18.30 horas del día 11 de noviembre de 2021, en el inmueble de l'Eliana en la que residía la víctima con su madre, de 93 años. El ahora condenado sabía que tanto la puerta de acceso a la parcela como la que daba al interior de la casa por la cocina estaban abiertas habitualmente, al haber mantenido una relación sentimental con la hija de Juan Ramón.

De esta forma, aprovechando esta ventaja y sabiendo que su exsuegro sufría de hipoacusia profunda por pérdida neurosensorial de oído, el acusado «sin tener autorización para ello entró a la parcela y de ahí accedió por la puerta de la cocina al interior de la vivienda». Delito de allanamiento de morada por el que también ha sido condenado.

Una vez en el interior, Sergio A. se dirigió desde la cocina al salón, provisto de un cuchillo de cocina de 11 centímetros de hoja. En dicha habitación se encontraban viendo la televisión, la madre de la víctima, de 93 años de edad, enferma y discapacitada, circunstancias que también conocía el asesino.

El jurado declaró probado que el ataque se produjo a traición cuando el hombre estaba sentado en un sillón de espaldas a la cocina. Así, «con ánimo de acabar con su vida, le clavó el cuchillo que portaba por varias partes del cuerpo, causándole un total de veintidós heridas en la cabeza, cara, tórax, espalda y manos», según los hechos probados en la sentencia.

Se trata de un asesinato y no un homicidio al apreciar alevosía, ya que el ahora condenado se aprovechó de que Juan Ramón Climent estaba de espaldas a la puerta por la que accedió y de la hipoacusia que padecía, «para asegurar el éxito de su acción, eliminando su posibilidad de defensa».

El sexagenario falleció a causa de una insuficiencia cardio-respiratoria provocada por la hemorragia aguda que originaron las heridas sufridas.

Sin atenuante de drogadicción

El fallo no reconoce ningún tipo de circunstancia atenuante, ya que pese a estimar el jurado que Sergio A. L. era consumidor habitual de distintas sustancias tóxicas desde edades tempranas, como marihuana y cocaína, dicha adicción no le acarreó padecer un trastorno de la personalidad derivado del consumo a múltiples sustancias. Como así establecieron los médicos forenses, «su condición de consumidor no le supuso que el día de los tuviera afectadas, siquiera de manera leve su capacidad de comprender y de querer».

En concepto de responsabilidad civil, el condenado a 20 años de prisión deberá indemnizar a la madre de su víctima, testigo directo de los hechos pero que nunca pudo prestar declaración debido a su enfermedad degenerativa, con la suma de 50.570 euros. A cada una de las cuatro hermanas del fallecido con 18.963 euros, y para la hija de Juan Ramón con 63.212 euros.