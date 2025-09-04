Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un hombre abate a otro a tiros en una calle de Xirivella
Mediana antiDana en la pista de Silla. Irene Marsilla

Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla

Cuatro personas han resultado heridas a la altura de Beniparrell y el conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:48

Aparatoso accidente esta noche en la Pista de Silla cuando un camión que circulaba sentido Alicante se ha salido de la vía y se ha llevado por delante a varios operarios de carretera que se encontraban trabajando en las obras de la nueva medianera de la V-31 tras los efectos de la dana.

Cuatro personas han resultado heridas, alguna de ellas de gravedad, y fueron evacuadas a distintos hospitales de la capital del Turia.

El siniestro se ha producido a la 1.05 horas de esta madrugada en el punto kilométrico 6 de la V-31, sentido Alicante, en el término municipal de Beniparell. El conductor del vehículo pesado ha perdido el control y el camión ha quedado volcado sentido Valencia. Las fuentes consultadas aseguran que no se han producido víctimas mortales.

Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y medios sanitarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  2. 2 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  3. 3

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  4. 4 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  5. 5 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  6. 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  9. 9 Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent
  10. 10

    La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla

Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla