Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla Cuatro personas han resultado heridas a la altura de Beniparrell y el conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia

Ignacio Cabanes Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:48

Aparatoso accidente esta noche en la Pista de Silla cuando un camión que circulaba sentido Alicante se ha salido de la vía y se ha llevado por delante a varios operarios de carretera que se encontraban trabajando en las obras de la nueva medianera de la V-31 tras los efectos de la dana.

Cuatro personas han resultado heridas, alguna de ellas de gravedad, y fueron evacuadas a distintos hospitales de la capital del Turia.

El siniestro se ha producido a la 1.05 horas de esta madrugada en el punto kilométrico 6 de la V-31, sentido Alicante, en el término municipal de Beniparell. El conductor del vehículo pesado ha perdido el control y el camión ha quedado volcado sentido Valencia. Las fuentes consultadas aseguran que no se han producido víctimas mortales.

Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y medios sanitarios.