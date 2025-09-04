Un accidente múltiple en la A-7 a la altura de Godella provoca 16 kilómetros de retenciones El siniestro ha obligado a cortal el carril derecho

Atascos en la A-7 este jueves, 4 de septiembre.

Sara Bonillo Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este jueves, 4 de septiembre, un accidente múltiple en la A-7 a la altura de Godella que está provocando más de 10 kilómetros de retenciones sentido Barcelona. El incidente ha tenido lugar a las 7.40 horas y ha obligado a cortal el carril derecho.

Las retenciones van desde el kilómetro 331 en El Collado al 321 en Godella sentido Barcelona. Además, el 'efecto mirón' también está provocando seis kilómetros de retenciones entre El Baro y Godella sentido Alicante.

Al margen del accidente, también se registran las retenciones habituales en las principales carreteras valencianas, en este caso, debido al repunte habitual de tráfico en plena hora punta. Dos de las vías más afectadas por el tráfico lento son la CV-35 y la V-30, donde se han notificado cuatro y tres kilómetros de atascos respectivamente.

Según la información recogida por la DGT a las 8.40 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: 10 kilómetros entre El Collado y Godella sentido Barcelona

- A-7: seis kilómetros entre El Baro y Godella sentido Alicante

- CV-30: un kilómetro a la altura de Quart de Poblet sentido Paterna

- CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet sentido V-30

- A-3: un kilómetro a la altura del barrio de la Luz

- V-30: dos kilómetros a la altura de Benimàmet-Beniferri sentido A-7

- V-30: un kilómetro a la altura del barrio de la Luz sentido puerto

- CV-35: tres kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: un kilómetro a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- V-31: dos kilómetros entre Horno de Alcedo y Sedaví sentido Alicant

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.