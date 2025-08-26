La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional El forense no encuentra ninguna evidencia criminal ni lesiones incompatibles con la vida | La puerta de la vivienda de Ribarroja no está forzada y la Guardia tampoco halla indicios de un posible robo

El subinspector retirado de la Policía Nacional que fue hallado muerto en su casa en Ribarroja no fue víctima de un crimen, según el informe preliminar de la autopsia y las primeras investigaciones de la Guardia Civil. El forense no ha hallado ninguna evidencia de que la muerte de Adelino L. M. haya sido causada por otra persona. El examen del cadáver descarta una etiología homicida después de que los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Valencia no encontraran lesiones incompatibles con la vida.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia se hizo cargo de la investigación de lo que parecía un crimen al presentar la víctima golpes en la cabeza y otras partes de su cuerpo.

Sin embargo, los investigadores no descartan que el vecino de Ribarroja hubiera sufrido las contusiones en una caída accidental, ya que tomaba muchos medicamentos y perdía el equilibrio a veces por las afecciones que padecía.

Tras realizar una minuciosa inspección en la vivienda, la Guardia Civil no halló indicios criminales en la casa, y el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la autopsia. Los investigadores tampoco hallaron indicios de un posible robo en la vivienda ni señales de forzamiento en la puerta, aunque en la casa había cierto desorden.

El hallazgo del cadáver tuvo lugar sobre las cinco de la tarde del lunes. Un familiar de la víctima acudió de inmediato al retén de la Policía Local de Ribarroja y dio la voz de alarma. El subinspector fallecido se retiró hace muchos años por baja psicológica y tenía antecedentes de intento de suicidio, según informaron las mismas fuentes policiales.

