Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
El edificio de Ribarroja donde residía el subinspector de la Policía hallado muerto. EFE

La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional

El forense no encuentra ninguna evidencia criminal ni lesiones incompatibles con la vida | La puerta de la vivienda de Ribarroja no está forzada y la Guardia tampoco halla indicios de un posible robo

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 14:26

El subinspector retirado de la Policía Nacional que fue hallado muerto en su casa en Ribarroja no fue víctima de un crimen, según el informe preliminar de la autopsia y las primeras investigaciones de la Guardia Civil. El forense no ha hallado ninguna evidencia de que la muerte de Adelino L. M. haya sido causada por otra persona. El examen del cadáver descarta una etiología homicida después de que los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Valencia no encontraran lesiones incompatibles con la vida.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Valencia se hizo cargo de la investigación de lo que parecía un crimen al presentar la víctima golpes en la cabeza y otras partes de su cuerpo.

Sin embargo, los investigadores no descartan que el vecino de Ribarroja hubiera sufrido las contusiones en una caída accidental, ya que tomaba muchos medicamentos y perdía el equilibrio a veces por las afecciones que padecía.

Tras realizar una minuciosa inspección en la vivienda, la Guardia Civil no halló indicios criminales en la casa, y el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la autopsia. Los investigadores tampoco hallaron indicios de un posible robo en la vivienda ni señales de forzamiento en la puerta, aunque en la casa había cierto desorden.

El hallazgo del cadáver tuvo lugar sobre las cinco de la tarde del lunes. Un familiar de la víctima acudió de inmediato al retén de la Policía Local de Ribarroja y dio la voz de alarma. El subinspector fallecido se retiró hace muchos años por baja psicológica y tenía antecedentes de intento de suicidio, según informaron las mismas fuentes policiales.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto con golpes en la cabeza a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Ribarroja
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  4. 4

    La familia del hombre abatido a tiros cree que confundió a los policías de paisano con delincuentes
  5. 5 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  8. 8 La emotiva despedida de Miguel Ángel Silvestre a Verónica Echegui: «Ojalá volverte a encontrar en otra vida»
  9. 9

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación
  10. 10 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional

La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional