El robo se produjo en la calle Guillem de Castro cuando la víctima circulaba en bicicleta. J. Signes

Arrestados por asaltar a un sintecho en Valencia y causarle cortes con una botella para robarle

Los detenidos, un hombre y una mujer de 27 y 36 años, han ingresado en prisión por los delitos de robo con violencia y lesiones

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:57

La Policía Nacional ha detenido a una pareja, un hombre de 27 años y origen marroquí y una mujer de 36 y nacionalidad polaca, como presuntos autores de un violento robo ocurrido a principios del mes de septiembre en el que llegaron a causarle lesiones a su víctima con una botella rota para apoderarse de su mochila.

La víctima, un sintecho de 27 años y origen guineano, iba en bicicleta por la calle Guillem de Castro de Valencia cuando fue abordado por los ahora arrestados, quienes lo tiraron de la bici y comenzaron a agredirle para que les entregara lo poco que portaba, la mochila que siempre lleva consigo.

El robo se produjo a las diez de la noche del pasado 5 de septiembre en pleno centro de la capital del Túria. Los asaltantes, un hombre y una mujer, derribaron a su víctima de la bicicleta y le causaron cortes con una botella rota, para posteriormente huir llevándose su mochila, en la que la víctima portaba unos 200 euros en metálico y un teléfono móvil.

Heridas en la frente y un brazo

El agredido, que sufrió heridas inciso contusas en la frente y en un brazo, requirió asistencia médica. Aunque pudo recuperar después su mochila. Eso sí, del dinero y del móvil ni rastro.

Gracias a los datos que facilitó la víctima, agentes de la Policía Nacional han podido identificar a los agresores y en la mañana de este lunes procedieron a su detención.

Los arrestados, un hombre de 27 años y nacionalidad marroquí y una mujer polaca de 36 años, han pasado en la mañana de este martes a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 21, que llevaba la causa ya judicializada, ha acordado el ingreso en prisión provisional de ambos por los delitos de robo con violencia y lesiones.

