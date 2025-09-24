Ante el juez 44 de los 86 detenidos en la macrooperación contra el 'cártel del puerto' El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia va a prorrogar 24 horas su detención tras levantar el secreto de sumario por la introducción de al menos 3.589 kilos de cocaína

Los primeros detenidos por la macrooperación 'Spider' contra el narcotráfico y la corrupción del llamado 'cártel del puerto', por la que han sido arrestados un total de 46 personas, ya se encuentran en los calabozos de la Ciudad de la Justicia para que, en grupos de cinco, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de la causa, les notifique la imputación de delitos que se les atribuyen y prorrogue 24 horas su detención. En las investigaciones, que comenzaron en abril de 2024, han participado ocho agentes encubiertos, encargados de desenmarañar esta trama que introducía toneladas de cocaína a través del puerto de Valencia utilizando una maquinaria de manzanas podridas, en la que había estibadores, aduaneros, líderes sindicales, transportistas y un capitán de la Guardia Civil, Jesús Fernández Bolaño, en prisión provisional desde diciembre de 2024.

En esta primera tanda de detenidos puestos a disposición judicial hay 44 investigados, todos ellos arrestados el pasado lunes, detenciones que adelantó LAS PROVINCIAS. El magistrado Vicente Ríos Segarra ha levantado el secreto de sumario y dada la cantidad de tomos en los que se detalla el funcionamiento de esta tela de araña con grupos de traficantes interrelacionados y con vínculos con otros grupos internacionales como el cártel de los Balcanes, los letrados han solicitado que se les de tiempo para que puedan leer detenidamente los hechos que se les atribuyen a sus clientes y las pruebas que hay contra ellos. De ahí, que finalmente se prorrogue 24 horas la detención de todos ellos.

Los investigadores atribuyen al llamado cártel del Puerto de Valencia la introducción de al menos 3.589 kilos de cocaína desde abril de 2024. La cifra real de droga que habrían podido introducir si nos remontamos a años atrás sería mucho mayor, y además estas cifras corresponden a los alijos incautados, aunque la Policía Nacional tiene constancia de que en al menos uno de los casos pudieron extraer parte de la droga antes de ser localizado y registrado el contenedor.

En total se les atribuyen siete aprehensiones en el último año y medio. La primera de ellas el alijo de 549 kilos de cocaína incautado el 19 de abril de 2024. Unos quince días después, el 4 de mayo, lograron introducir otros 200 kilos. En ambos casos la droga venía en un gancho perdido interceptado por la Unidad de Análisis y Riesgos del puerto de Valencia y la Policía Nacional antes de poder ser recuperada por los rescatadores.