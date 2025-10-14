Detenidos dos hombres por amenazar con una catana a una mujer y tirarla desde un primer piso en l'Alcúdia Un testigo vio cómo la víctima intentaba escapar por la fachada y uno de los individuos la agarraba primero por las muñecas y la soltaba luego para que cayera a la calle

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por intentar matar a una mujer al amenazarla primero con una catana y tirarla poco después desde un primer piso en la localidad de l'Alcúdia. Los violentos hechos sucedieron en la madrugada del pasado 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana, cuando la víctima intentaba escapar de la casa donde la habían encerrado.

Tras una noche de fiesta con alcohol y otras drogas que consumieron en la vivienda, la mujer quería irse y los dos hombres, uno de ellos con una espada japonesa en la mano, no la dejaban salir. Y entonces ella trató de acceder por la fachada a la casa contigua, pero uno de los individuos la cogió con fuerza por las manos (cuando la víctima estaba agarrada a los barrotes de un balcón) y la soltó para que cayera al vacío, según las investigaciones de la Guardia Civil.

La víctima quedó tendida en el suelo tras sufrir graves lesiones: un traumatismo craneal y varias fracturas de costillas. Eran las seis de la madrugada. Un vecino que pasaba en ese momento por la calle fue testigo de la cruel escena y llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112.

Poco después llegaron varias patrullas de la Policía Local de l'Alcúdia y de la Guardia Civil. Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) también se desplazó al lugar, concretamente a la avenida de Guadassuar, y trasladó a la mujer al Hospital Universitario de la Ribera, donde quedó ingresada en estado muy grave.

Tras entrevistarse por separado con los dos hombres que estaban en la casa y el testigo, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a los dos individuos, de 55 y 56 años de edad, y los trasladaron a un cuartel cercano para interrogarlos y esclarecer los hechos.

Según informaron fuentes judiciales, uno de ellos está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. La declaración del testigo fue clave para arrestar a los dos toxicómanos. Uno de los detenidos agarró a la mujer de sus muñecas y la soltó, presuntamente, para que cayera a la calle, y el otro hombre no hizo nada para impedirlo.

Las mismas fuentes jurídicas señalaron que el individuo acusado de intentar matar a la mujer ingresó en el centro penitenciario de Picassent después de que el juez de guardia ordenara su encarcelamiento.

