Entrevista al presunto asesino de Loli: «Esa noche le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared» El principal investigado por la muerte de la mujer cuyo fémur fue hallado en el pantalán del Port de Sagunt niega el crimen pero relata un episodio del que no hay constancia

Ignacio Cabanes Port de Sagunt Martes, 14 de octubre 2025, 01:11 Comenta Compartir

Entre calada y calada Paco, a quien las indagaciones del grupo de Homicidios de la Policía Nacional sitúan como principal investigado por la desaparición y muerte de Loli Paul Sesé la noche del 23 de junio de 2019, cuyo fémur fue hallado e identificado años después durante las obras del pantalán del Port de Sagunt, no tiene problemas en hablar abiertamente sobre su relación con la víctima, pero se muestra confuso sobre cuando la vio por última vez y confiesa un episodio que ubica en el tiempo la misma Noche de San Juan.

«Esa noche llegó a casa y me montó el numerico. Me la quité de encima y le dije que se fuera a la mierda, que no la quería ni ver. Le pegué un empujón y se dio un pescozón contra la pared». Bien podría ser la confesión de cómo se produjo la muerte de Loli, pero acto seguido introduce que unos borrachos llamaron a la policía y lo detuvieron. Según su versión, pasó todo el fin de semana detenido.

No le consta ninguna detención ni la Noche de San Juan de 2019 ni el año anterior, y los dos arrestos que le figuran por violencia de género en fechas que podría haber confundido el investigado, de 68 años e interno en una residencia de ancianos, son del 14 de junio y del 19 de julio de 2018. Ambas un miércoles y no un viernes como indica en su improvisado recuerdo.

El primero de ellos es un episodio violento en el que presuntamente amenazó con cortarle el cuello a Loli con un hacha, según aseguraron en su día los testigos y la propia víctima. Paco admite que esgrimió dicha arma ese día pero mantiene que lo hizo en defensa propia cuando «se liaron a romperme los cristales con una piedra». «Salí con el hacha para defenderme, no iba a salir con las manos en los bolsillos», argumenta. «Estaban allí dos borrachuzos asquerosos, que encima declararon a su favor. Les tenía que haber cortado la cabeza a los dos».

«Los cuatro meses que estuve en prisión me los pasé de puta madre, no me faltaba de nada, hacía lo que quería»

Como consecuencia de estos hechos Paco explica que el juzgado le iba a imponer dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad, pero como se negó a «limpiar farolas», le condenaron a cuatro meses de prisión que sí cumplió. «La verdad es que estuve la mar de bien allí dentro, no me faltaba de nada, hacía lo que quería. La gente dice que en la cárcel se pasa mal. Yo me lo pasé de puta madre».

Su supuesta despedida

El principal investigado en la causa que reabrió en febrero de 2024 el Juzgado de Instrucción número cinco de Sagunt tras la identificación mediante ADN del fémur hallado en el proceso de triturado de las obras del viejo pantalán, todavía no ha sido citado de nuevo para prestar declaración una vez se ha constatado que Loli está muerta y no se marchó a Barcelona «a cuidar personas mayores», como sigue insistiendo este. «Como yo sabía que había sido medio enfermera y medio asistenta, esperaba que se quedara allí», sostiene.

Sobre las contradicciones que apreció la Policía en sus primeras manifestaciones a una de las hijas de Loli, Paco niega que le dijera que estaba ingresada en un hospital. Tampoco reconoce la frase: «Lo siento por lo que le he hecho a tu madre». «Habrá oído rumores, pero la gente es muy falsa, a mí no me lo dicen a la cara», añade en referencia también a un testigo que lo vio salir en días posteriores cargando con un bulto que parecía un cadáver y una mochila de la que sobresalía una pala. La hija de Loli tampoco ha sido citada por el juez para declarar como testigo.

«Salí con el hacha para defenderme, ella estaba con unos borrachuzos. Les tenía que haber cortado la cabeza a los dos»

Sobre su relación con los otros dos investigados; Ignacio Ll. P., alias Patachula –ya fallecido–, y Santiago P. R., dueño del huerto que también fue examinado palmo a palmo por la Policía Nacional ante la sospecha de que la víctima estuviera enterrada allí, Paco niega que tuviera una relación de amistad con ellos y que apenas los conocía de ir por el bar y verlos con Loli. «Yo era el pagafantas, quien les invitaba a cerveza».

Ampliar El fémur hallado en las obras del pantalán, y que fue identificado posteriormente. LP

Sobre la muerte de Loli, el principal sospechoso divaga. «Seguramente se pegaría un porrazo en algún sitio, la cogieron y la enterraron en el pantalán». «Es tan complicado cuando alguien quiere quitarse un cadáver de encima», añade sin que se le pregunte sobre ello. «Lo más normal es enterrarlo bien, llevárselo al río o un pozo bien hecho. El que la metió en el pantalán no tenía mucho conocimiento».