Alejamiento del centro de salud de La Coma para las detenidas por amenazar a unas sanitarias Madre e hija quedan en libertad tras un juicio rápido en los juzgados de Paterna en el que han aceptado 120 euros de multa la prohibición de aproximarse a las víctimas

Las dos mujeres, madre e hija, detenidas por la Policía Local de Paterna este miércoles tras amenazar a dos médicas y una enfermera en el centro de salud de La Coma, por la atención recibida por las sanitarias tras acudir a por una baja laboral, no podrán aproximarse a menos de cien metros de las víctimas y del propio ambulatorio de Paterna durante un plazo de seis meses. Así lo ha acordado el Juzgado de Instrucción número tres de Paterna esta misma mañana de jueves en un juicio rápido donde las acusadas han aceptado la condena por un delito leve de amenazas.

Además de la prohibición de aproximarse y comunicarse con las sanitarias a las que amenazaron, el citado juzgado le impone a cada una de ellas el pago de una multa de 120 euros. Finalmente no han sido acusadas de ningún otro delito, tampoco por daños en el vehículo de una de las sanitarias.

Los hechos, que adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS, se produjeron en torno a las dos y media del miércoles cuando una mujer de 26 años acudió al ambulatorio de La Coma de Paterna para solicitar a una médica de atención primaria una baja laboral tras haber sufrido un accidente de tráfico.

No obstante, al no constar como dada de alta en la Seguridad Social, no se le podía conceder ninguna incapacidad temporal de trabajo. Según la denuncia interpuesta por la facultativa, la joven habría comenzado entonces a increparla y amenazarla: «Como te vea por el barrio te voy a dar una paliza y te voy a matar».

A los pocos minutos de marcharse esta misma paciente regresó acompañada de su madre, de 45 años. Otra médica y una enfermera trataron de mediar en el conflicto, pero la mujer no entró en razón, subió a su coche y lo estrelló contra un vehículo que estaba estacionado junto al centro de salud.

Varias patrullas de la Policía Local de Paterna y de la Policía Nacional acudieron al citado centro de salud de La Coma. Allí detuvieron a la mujer de 45 años por un delito de amenazas. Una vez trasladada a dependencias policiales, la hija y varios familiares y amigos acudieron a comisaría para protestar por el arresto de la madre y también fue detenida la hija, de 26 años.

Cierre del centro

Debido a este incidente el centro de salud del barrio de La Coma ha temido que cerrar su servicio de atención primaria y consultas ordinarias, como ha informado este periódico. Las unidades de Salud Mental y de Conductas Adictivas (UCA) continúan operativas, mientras que la atención primaria, los servicios administrativos y las consultas ordinarias han sido suspendidos temporalmente. Durante estos dos días, las urgencias domiciliarias, las visitas programadas y las técnicas serán asumidas por el centro de salud del Clot. Desde primera hora de la mañana, un cartel colocado a las 7:00 horas en la puerta del ambulatorio informaba a los vecinos del cierre.

Por su parte, las dos detenidas ya están en libertad. Las acusadas de un delito de amenazas leves, representadas por el letrado Francisco Aparicio han asumido su responsabilidad y han evitado una condena más grave. De hecho, solo se les ha impuesto una multa de 120 euros y la prohibición de aproximarse a menos de cien metros del centro de salud y de las denunciantes por un plazo de seis meses.