Así actuaban los trabajadores de una empresa de 'desokupaciones' en Valencia: encapuchados, con armas y simulando ser policías Los acusados, que se enfrentan a penas que ascienden a los doce años de prisión por allanamiento de morada, lesiones e incluso abusos sexuales, eluden por sexta vez el juicio

Ignacio Cabanes Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 19:44 Comenta Compartir

El juicio contra tres trabajadores de una empresa madrileña especializada en 'desokupaciones' al margen del ley y el empresario de la promotora inmobiliaria, que contrató sus servicios en septiembre de 2021 para echar por la fuerza a dos familias en la calle Emilio Marí de Valencia, se ha vuelto a retrasar de nuevo. Y con esta ya son seis veces las que se aplaza la vista oral por incomparecencias de los acusados o de sus respectivos abogados, tratando así de alargar en el tiempo un proceso por el cual se enfrentan a penas que ascienden a los doce años de cárcel por delitos de allanamiento de morada, coacciones, lesiones e incluso, uno de ellos, por abuso sexual.

Con sus rostros ocultos con pasamontañas, mientras sus víctimas dormían, haciéndose pasar por policías y portando al menos una navaja y una barra de hierro. Así actuaron los procesados durante la madrugada del 29 de septiembre de 2021 cuando irrumpieron en dos inmuebles okupados de esta calle del barrio de Benicalap para obligar, mediante el uso de la violencia, a sus moradores a firmar un «documento de renuncia a permanecer en la vivienda».

Una de las familias agredidas, de origen rumano, relata que los tiraron al suelo y les amenazaron con cortarles la cabeza si no accedían a sus pretensiones. Obligándoles así a abandonar la casa y cambiando acto seguido la puerta de entrada por una de seguridad tras haber avisado previamente a otra empresa dedicada a la rehabilitación de inmuebles. En la segunda casa utilizaron prácticas similares e incluso uno de ellos le llegó a realizar tocamientos a una mujer que se encontraba semidesnuda en su habitación, según recoge el escrito de la Fiscalía.

Un Juzgado de Lo Penal de Valencia debía juzgar esta mañana a los cuatro encausados, es decir los tres trabajadores de la empresa Doka Desocupamos SL. y el administrador de la promotora que los contrató para la recuperación de la posesión de los inmuebles «prescindiendo del procedimiento judicial legalmente previsto para ello». Pero el juicio se ha tenido que aplazar por sexta vez al no presentarse los acusados -dos de ellos han acudido posteriormente argumentando que estaban fuera de la sala esperando que les llamaran- y por la renuncia de una de las abogadas de la defensa.

De los cuatro perjudicados que figuran en la causa, dos de ellos tampoco están localizables, lo que dificulta todavía más el procedimiento. No obstante, la Fiscalía y la acusación particular solicitan para cada uno de los tres trabajadores penas de doce años de cárcel por dos delitos de allanamiento de morada y por cuatro delitos de coacciones. Asimismo, también se les piden penas de multa de 9.000 euros por tres delitos menos graves de lesiones y 500 euros por un delito leve, y a uno de ellos otros 6.000 euros por un delito de abuso sexual ya que una de las víctimas denuncia que le realizó tocamientos en los pechos mientras se vestía haciéndole comentarios como: «Qué guapa eres».

Por su parte, el empresario que contrató los servicios de esta empresa de de 'desokupaciones' se enfrenta a una pena de multa de 14.400 euros por dos delitos de realización arbitraria del propio derecho.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de septiembre de 2021 cuando los tres empleados de la empresa especializada en 'desokupaciones' irrumpieron encapuchados en la vivienda de una pareja de origen rumano en la calle Emilio Marí de Valencia. La casa, propiedad de la inmobiliaria, era okupada por estas personas desde hacía menos de una semana. Según el escrito de la Fiscalía, los tres acusados rompieron por la fuerza la puerta de entrada y tiraron al suelo a los moradores, al tiempo que les instaban a firmar el documento de renuncia a permanecer en la vivienda bajo coacciones de «cortarles la cabeza» si no lo hacían.

Después de lograr su propósito en dicho inmueble y conseguir que abandonaran el inmueble sus moradores, utilizaron esta misma práctica en otra casa de esta misma calle donde estaba durmiendo una pareja de nacionalidad española. Según denunciaron en su día las víctimas, y han mantenido durante todo el procedimiento, los procesados comenzaron a golpear fuertemente la puerta identificándose como policías.

Estos portaban palancas, barras de hierro y al menos una navaja que llegaron a exhibir a los denunciantes, a quienes causaron lesiones varias como policontusiones, contractura cervical y esguince de tobillo. Además, a la mujer que había en la casa, y que fue despertada cuando se encontraba durmiendo medio desnuda, uno de los tres trabajadores de la empresa de 'desokupaciones' le realizó tocamientos, según denuncia la víctima y consta en los hechos por los que deben ser enjuiciados.