Otro accidente en la A-7 en Sagunto entre tres camiones, uno de ellos de bomberos El siniestro se saldó con un herido, pero se rozó la tragedia | Las luces de emergencia deslumbraron a uno de los camioneros y el otro salió de la cabina poco antes del choque

J. Martínez Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 10:06

Otro accidente ocurrido en las últimas horas en la A-7 se saldó con un camionero herido al colisionar el vehículo que conducía contra otros dos camiones que estaban parados en la autopista, uno de ellos averiado y el otro de los bomberos que prestaban auxilio al conductor.

El siniestro se registró sobre las diez de la noche del jueves en la A-7 en sentido Barcelona, en el término municipal de Barcelona, y se rozó la tragedia, ya que uno de los camioneros logró salir de la cabina segundos antes del choque.

Un equipo de bomberos estaba prestando auxilio al conductor de un camión frigorífico en el punto kilométrico 308, y las luces de emergencia deslumbraron al conductor de otro camión que circulaba en sentido Barcelona, según la versión de este último.

El tercer vehículo pesado chocó contra los otros dos y luego se incendió. Los bomberos auxiliaron de inmediato al camionero, que resultó herido leve al sufrir contusiones y algunos cortes.

Tras recibir el aviso del accidente, un equipo de Servicio Vital Básico (SVB), otra dotación de bomberos y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico acudieron con urgencia al lugar. Los sanitarios asistieron al camionero herido y lo trasladaron en la ambulancia al Hospital de Sagunto.