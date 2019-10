La Quiniela de hoy: comprobar resultados del domingo 13 de octubre de 2019 Consulta los resultados de la Quiniela de fútbol del domingo 13 de octubre de 2019 LP.ES Domingo, 13 octubre 2019, 19:04

Consulta aquí los resultados de la Quiniela de hoy domingo 13 de octubre de 2019.

Cómo jugar a La Quiniela por el método de apuestas reducidas y múltiples

Las quinielas reducidas permiten optimizar la relación probabilidad-precio cuando se emplean pronósticos múltiples en uno o varios partidos. Aquí te ofrecemos un pequeño manual para tu comprensión y utilización.

¿Cómo funcionan, en general, las apuestas múltiples?

Si en una Quiniela asignamos un valor múltiple a un partido, estamos jugando múltiples apuestas. Imaginemos para entenderlo una quiniela con 3 partidos nada más y en donde en uno de los partidos asignamos un valor múltiple, en este caso un doble 1-X:

Esta quiniela en realidad son dos apuestas simples distintas: una con tres 1 fijo y una con dos 1 fijo y una X.

Donde cada bloque corresponde a una apuesta simple. Si hubiéramos puesto un triple, es decir, un 1, una X y un 2 en el partido 3, habríamos jugado 3 apuestas y tendríamos 3 bloques.

Imaginemos que nuestra apuesta ha sido con un triple en el partido 3 y que el resultado final de todos los partidos ha sido un 1:

En la apuesta del bloque 1 habríamos tenido 3 aciertos

En la apuesta del bloque 2 tendríamos 2 aciertos

En la apuesta del bloque 3 tendríamos 2 aciertos

¿Cómo funcionan los pronósticos múltiples en modalidad reducida?

Veamos ahora cómo funciona una de las reducidas autorizadas, la reducida primera. La reducida primera es un pronóstico múltiple en el que incorporamos 4 triples. Estos 4 triples desarrollados dan lugar a 81 apuestas simples. La reducción consiste en que metódicamente se seleccionan y juegan 9 de las 81 apuestas totales.

En un pronóstico múltiple, si marcamos 4 triples, estaremos jugando 3x3x3x3 = 81 apuestas. El coste de dicha quiniela sería igual a 81 x 0,75€ = 60,75€.

Sin embargo, si marcamos esos 4 triples pero le decimos al sistema que queremos jugarlos en modalidad reducida, sólo jugaremos 9 de las posibles 81 apuestas. El coste de dicha quiniela será de 9 x 0,75€ = 6,75€.

Ahora bien:

¿Por qué sólo 9 de las 81? El sistema selecciona aquellas 9 que nos garantizan el máximo número de aciertos posibles. En un supuesto de resultar todos los partidos coincidentes con nuestro pronóstico, las 9 apuestas seleccionadas nos garantizan:

11,11% de tener 1 apuesta con 14 aciertos.

100% de tener 1 apuesta con 13 aciertos.

¿Cuáles son dichas 9 apuestas? El desarrollo de las apuestas de la reducción primera es el siguiente:

Esto significa que hay 72 apuestas o combinaciones posibles que NO jugamos. Por ejemplo, la combinación con un 2 en los cuatro partidos, no la jugamos y por lo tanto, si el resultado final de los partidos fuera todos un 2, no habríamos acertado los 4 aciertos. Sin embargo, el bloque 3 nos habría permitido acertar 3.

¿Dónde está entonces la ventaja? No es una cuestión de ventaja o desventaja, es una cuestión de probabilidad matemática. 4 triples son 81 apuestas y cuestan 60,75 Euros. Si se juegan en modo múltiple directo, sin reducir, y se obtienen 14 aciertos, se tiene un 100% de probabilidades de haber jugado la apuesta que contiene la combinación ganadora. Se han jugado el 100% de las apuestas y pagado todas y cada una de ellas. Sin embargo, mediante el método reducido, de las 81 apuestas se escogen 9, que son las que garantizan el mayor número de combinaciones ganadoras de 14 y 13 siempre que se hayan acertado todos los resultados, y a un coste mucho menor. En el caso de los 4 triples reducidos, el precio es de 6,75 en lugar de 60,75€. En consecuencia, para 14 aciertos, sólo existe el 11,11% de que una de las 9 apuestas contenga los 14, pero un 100% de que contenga 13 de ellos.

¿Por qué estas apuestas y no otras? Las reducciones autorizadas y los grupos de pronósticos válidos, están regulados en la Resolución de 6 de julio de 2009, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se aprueban las normas que han de regir los concursos de pronósticos de la Apuesta Deportiva a partir de la primera jornada de la temporada 2009-2010. Esta normativa fue publicada el 23 de julio de 2009 y puede encontrarse íntegramente aquí.

¿Cuántos tipos de reducciones existen? En dicha normativa se pueden ver los 6 tipos de reducciones autorizadas, y el desarrollo completo de las apuestas que se juegan en cada una de ellas. He aquí un pequeño resumen:

Reducción 1: 4 triples, 9 apuestas, 6,75€

Reducción 2: 7 dobles, 16 apuestas, 12€

Reducción 3: 3 dobles + 3 triples, 24 apuestas, 18€

Reducción 4: 2 triples + 6 dobles, 64 apuestas, 48€

Reducción 5: 8 triples, 81 apuestas, 60,75€

Reducción 6: 11 dobles, 132 apuestas, 99€

En cualquier caso, el interfaz de juego de La Quiniela en loteriasyapuestas.es te indicará las reducciones disponibles y te asistirá en el proceso de rellenado del boleto.

¿Qué probabilidades de acierto me permite cada una de las reducidas oficiales?

Probabilidades de acierto en reducidas

Según esta tabla, en la reducida primera tenemos un 11,11% de tener una apuesta de 14 aciertos siempre que todos los resultados coincidan con el pronóstico. Si esto ocurre, además tendremos 0 de 13, 0 de 12, 8 de 11 y 0 de 10. Sin embargo, si no tenemos una de 14, tendremos un 100% de posibilidades de acertar 1 de 13, 3 de 12, 3 de 11 y 2 de 10.