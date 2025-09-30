Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube mañana miércoles con un tramo prohibido para encender los electrodomésticos: 200 euros el megavatio hora
Los jugadores del Valencia celebran un gol en Mestalla. AFP

Comunicado de Loterías sobre cómo queda el resultado del Valencia - Oviedo en la Quiniela

El encuentro se tuvo que aplazar por las fuertes lluvias

JZ

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:57

Como consecuencia de las fuertes lluvias que hubo en Valencia este lunes, se tuvo que aplazar a este martes el partido en Mestalla entre el conjunto de Corberán y el Oviedo. Esto ha afectado al resultado del encuentro en la Quiniela, que se debía cerrar con este partido.

Por ello, Loterías y Apuestas del Estado ha emitido este martes un comunicado sobre la decisión que han tomado: «Se informa que para determinar el resultado del partido número 8 Valencia-R. Oviedo, de los que conforman la composición de la Jornada 9ª de La Quiniela, de fecha 27-28 de septiembre de 2025, se procederá a realizar un sorteo de bolas en la sede de SELAE hoy martes 30 de septiembre, a las 13 h, según lo establecido en las normas 38 y 39 que regulan el juego de La Quiniela».

Añaden que «la norma 38, en su punto 1 establece que: «Serán nulos a efectos de estas normas los resultados de los partidos incluidos en el concurso que se inicien antes de las doce horas del día inmediato anterior a la fecha de la jornada o después de las veinticuatro horas del día inmediato posterior a la fecha de la jornada. Las horas son referidas siempre a la hora oficial peninsular».

Por último, «concluye que la hora prevista para la celebración del partido, según comunicado de la Liga de Futbol Profesional, martes 30 de septiembre a las 20 h, estaría fuera de las veinticuatro horas del día inmediatamente posterior a la fecha de la jornada, en este caso 27-28 de septiembre».

El sorteo del partido ya se ha celebrado y ha salido con un 1, por lo que para la Quiniela el resultado es victoria del Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 «Señor ministro, usted es imbécil»
  3. 3 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 44 municipios las cancelan
  4. 4 Muere una acróbata española de 27 años en plena actuación en un circo
  5. 5 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  6. 6 La diferencia con la dana: la tormenta se gesta en el Mediterráneo, respeta el interior de Valencia y evita el caos
  7. 7 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  8. 8

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  9. 9 Mapa | Los municipios valencianos más afectados por el exhuracán Gabrielle
  10. 10 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Comunicado de Loterías sobre cómo queda el resultado del Valencia - Oviedo en la Quiniela

Comunicado de Loterías sobre cómo queda el resultado del Valencia - Oviedo en la Quiniela