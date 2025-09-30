Comunicado de Loterías sobre cómo queda el resultado del Valencia - Oviedo en la Quiniela
El encuentro se tuvo que aplazar por las fuertes lluvias
Martes, 30 de septiembre 2025, 19:57
Como consecuencia de las fuertes lluvias que hubo en Valencia este lunes, se tuvo que aplazar a este martes el partido en Mestalla entre el conjunto de Corberán y el Oviedo. Esto ha afectado al resultado del encuentro en la Quiniela, que se debía cerrar con este partido.
Por ello, Loterías y Apuestas del Estado ha emitido este martes un comunicado sobre la decisión que han tomado: «Se informa que para determinar el resultado del partido número 8 Valencia-R. Oviedo, de los que conforman la composición de la Jornada 9ª de La Quiniela, de fecha 27-28 de septiembre de 2025, se procederá a realizar un sorteo de bolas en la sede de SELAE hoy martes 30 de septiembre, a las 13 h, según lo establecido en las normas 38 y 39 que regulan el juego de La Quiniela».
Añaden que «la norma 38, en su punto 1 establece que: «Serán nulos a efectos de estas normas los resultados de los partidos incluidos en el concurso que se inicien antes de las doce horas del día inmediato anterior a la fecha de la jornada o después de las veinticuatro horas del día inmediato posterior a la fecha de la jornada. Las horas son referidas siempre a la hora oficial peninsular».
Por último, «concluye que la hora prevista para la celebración del partido, según comunicado de la Liga de Futbol Profesional, martes 30 de septiembre a las 20 h, estaría fuera de las veinticuatro horas del día inmediatamente posterior a la fecha de la jornada, en este caso 27-28 de septiembre».
El sorteo del partido ya se ha celebrado y ha salido con un 1, por lo que para la Quiniela el resultado es victoria del Valencia.
