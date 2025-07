El Sueldazo de la ONCE deja 240.000 euros en uno de los pueblos más bonitos y otras dos localidades

Sorteos ONCE ·

Venta de cupones de la ONCE. Imagen de archivo.

Lunes, 28 de julio 2025

El Sueldazo de la ONCE continúa demostrando que es un valor seguro a la hora de repartir grandes premios por la geografía nacional tras dejar un nuevo pellizco en hasta tres localidades diferentes esta semana. Precisamente los sorteos de la ONCE han evidenciado que no se cansan de entregar miles de euros y algunos como el Cupón Diario o el Cuponazo sirven de ejemplo con la entrega de importantes botes en los últimos días.

Otro de los culpables habituales de dar y regalar cientos de miles de euros es el Sueldazo que, en este caso, entrega el dinero en diferido con un sueldo casi vitalicio. De hecho, el Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en A Coruña, Madrid y Guadalajara, tres Sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años, en distintos cupones agraciados en los sorteos del 26 y 27 de julio.

En el sorteo del sábado 26 de julio el cupón agraciado con este Sueldazo fue vendido en Sigüenza (Guadalajara), uno de los pueblos más bonitos de España y a apenas una hora en coche de la capital. El responsable de tal fortuna fue Juan Carlos Martínez, habitual de la localidad alcarreña, donde lleva repartiendo suerte desde 2017 y donde ya ha entregado otros premios importantes. «Estoy encantado de seguir dando buenas noticias entre mis paisanos», ha comentado.

Por su parte, en el sorteo del 27 de julio se repartieron dos Sueldazos más. El primero de ellos fue en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid donde la vendedora María Mercedes Recio vendió un cupón a uno de sus clientes habituales desde su punto de venta situado en la calle Marie Curie, 4.

Además, el vendedor José Ramón González repartió este Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, en alguno de sus dos puntos de venta situados en el Lidl Santiago Costavella o en el casco urbano de Padrón. «No sé exactamente dónde lo he vendido», reconocía esta mañana mientras se «muy emocionado» de repartir este gran premio entre alguno de sus clientes.

Números premiados en los Sueldazos del 26 y 27 de julio

Este son los números premiados en el Sueldazo del sábado 26 de julio:

39307

Reintegro a la última cifra: 7

Serie 016

Otros premios adicionales:

Premios adicionales

12357, Serie 012

23837, Serie 020

67636, Serie 045.

71070, Serie 029

Estos son los números agraciados en el sorteo del Sueldazo del pasado domingo 27 de julio:

84959

Reintegro a la última cifra: 9

Serie: 040

Premios adicionales

Número: 02592, serie 034.

Número: 04503, serie 048.

Número: 14208, serie 003.

Número 16237, serie 025

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

