Resultados del Extra de Verano de la ONCE 2025 y dónde ha tocado el premio millonario
Comprueba los números agraciados en el sorteo del 15 de agosto
Valencia
Jueves, 21 de agosto 2025, 10:07
El Cupón Extra de Verano del viernes 15 de agosto de 2025 dejó un premio de 15 millones de euros en una localidad de poco más de 5.000 habitantes de la provincia de Granada y decenas de premios adicionales a lo largo y ancho de España.
Según explica la ONCE, la serie 025 del número 12151, recompensó a una persona con el cupón agraciado con 15.000.000 €, y fue vendido en Pulianas (Granada).
10 premios de 1 millón
Además, hubo 10 premios de 1.000.000 € a las 5 cifras y serie para los números:
Número: 16001, serie 087
Número: 40519, serie 111
Número: 47663, serie 052
Número: 55606, serie 017.
Número: 68911, serie 101.
Número: 72019, serie 007
Número: 81840, serie 086
Número: 90813, serie 088
Número: 97197, serie, 079
Número: 99418, serie 011
Otros premios
La ONCE también repartió 119 premios de 40.000 € a las 5 cifras y otro amplio listado, que incluye:
- 1.080 premios de 1.200 € a las 4 últimas cifras.
- 10.800 premios de 120 € a las 3 últimas cifras.
- 108.000 premios de 12 € a las 2 últimas cifras.
- 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.
- 1.190 premios de 1.200 € a las 5 cifras de la 2ª a la 11ª extracción.
