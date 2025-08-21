Resultados del Extra de Verano de la ONCE 2025 y dónde ha tocado el premio millonario Comprueba los números agraciados en el sorteo del 15 de agosto

Nacho Ortega Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 10:07 Comenta Compartir

El Cupón Extra de Verano del viernes 15 de agosto de 2025 dejó un premio de 15 millones de euros en una localidad de poco más de 5.000 habitantes de la provincia de Granada y decenas de premios adicionales a lo largo y ancho de España.

Según explica la ONCE, la serie 025 del número 12151, recompensó a una persona con el cupón agraciado con 15.000.000 €, y fue vendido en Pulianas (Granada).

10 premios de 1 millón

Además, hubo 10 premios de 1.000.000 € a las 5 cifras y serie para los números:

Número: 16001, serie 087

Número: 40519, serie 111

Número: 47663, serie 052

Número: 55606, serie 017.

Número: 68911, serie 101.

Número: 72019, serie 007

Número: 81840, serie 086

Número: 90813, serie 088

Número: 97197, serie, 079

Número: 99418, serie 011

Otros premios

La ONCE también repartió 119 premios de 40.000 € a las 5 cifras y otro amplio listado, que incluye:

- 1.080 premios de 1.200 € a las 4 últimas cifras.

- 10.800 premios de 120 € a las 3 últimas cifras.

- 108.000 premios de 12 € a las 2 últimas cifras.

- 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

- 1.190 premios de 1.200 € a las 5 cifras de la 2ª a la 11ª extracción.