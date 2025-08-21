El Cuponazo de la ONCE deja 8.800.000 euros en un pueblo de apenas 18.000 vecinos, dos localidades valencianas y otros seis municipios

D. Merino Jueves, 21 de agosto 2025, 20:30 Comenta Compartir

Los sorteos de la ONCE han vuelto a demostrar que son sinónimo de éxito después de firmar una semana récord con la entrega de una ingente cantidad de millones de euros tras la celebración de una rifa extraordinario como el Extra de Verano de la ONCE y otras archiconocidas como el Cupón Diario o el Sueldazo. A todos estos se ha sumado en los últimos días el Cuponazo que ha dejado casi diez millones de euros en la geografía nacional.

Precisamente el sorteo del pasado viernes 15 de agosto del Cuponazo de la ONCE ha dejado 8.800.000 euros, siendo Andalucía donde más premio ha dejado, con 6,8 millones de euros, en 21 cupones premiados, uno de ellos agraciado con los seis millones del premio mayor, y 20 cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno.

El responsable de tal fortuna ha sido Pedro Alonso García Ales, vendedor de la ONCE que ha dado el premio mayor con un cupón premiado con 6 millones de euros y otros cuatro cupones premiados con 40.000 euros cada uno. En total, Pedro ha dado 6.160.000 euros en premios en un pueblo de apenas 18.000 vecinos como es Lora del Río en Sevilla.

Por otro lado, María Dolores Ponce, vendedora de la ONCE en Dos hermanas, ha vendido otros 9 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, dejando 360.000 euros en premios; y David Gómez, vendedor de la ONCE en Sevilla, ha dado otros 7 cupones más premiados con un total de 280.000 euros en premios.

Andalucía fue a la comunidad autonóma que más le sonrió la suerte el 15 de agosto, recibiendo un total de 6,8 millones de euros con el Cuponazo más 15 millones de euros con el Extra de Verano de la ONCE haciendo una noche mágica y dejando en la comunidad 23 millones de euros entre ambos.

Además, el Cuponazo dejó cinco cupones premiados en Mataró con 40.000 euros cada uno, y otros cuatro en Molins Rei, dejando en Cataluña un total de 360.000 euros en premios. Por su parte, en Asturias la vendedora de la ONCE Patricia Linde repartió 160.000 euros con cuatro cupones premiados en Oviedo.

En la Comunitat Valenciana se repartieron diez cupones en Castellón y otros siete cupones premiados en Llíria, dejando en la Comunitat 680.000 euros en premios; en Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha), Miguel Vigara Guijarro, dejó diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, repartiendo 400.000 euros desde su punto de venta situado en la Calle Emilio Castelar; y en Lorca (Murcia), también se vendieron otros diez cupones premiados, dejando otros 400.000 euros en la Región.

El número premiado en el Cuponazo de la ONCE del viernes 15 de agosto fue el 62097 y los reintegros fueron a parar al 6 y 7. La serie ganadora la 129. En total, el Cuponazo de la ONCE repartió 8,8 millones de euros entre seis comunidades autónomas.