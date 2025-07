El Euromillones de hoy martes toca en un municipio dominado por el viento que inspiró una novela y solo tiene 8000 habitantes

TV Martes, 8 de julio 2025, 21:25 | Actualizado 22:26h. Comenta Compartir

Euromillones de hoy, martes, habrá cambiado la vida a más de un jugador en España sin ni siquiera saberlo todavía. Gracias a los resultados de este de julio, algún boleto habrá resultado premiado con una cifra millonaria gracias a el código de El Millón, que reparte cada martes y viernes 1.000.000 euros entre los jugadores que sellan su apuesta desde España.

Este martes, el Millón ha tocado en un municipio dominado por el viento, con fuertes rachas entre sus playas y dunas, que inspiraron la novela «El loco de la playa», de Leocadio Machado, en 1925. Se trata de El Médano (Santa Cruz de Tenerife), donde unos de sus cerca de 8.000 habitantes validó su boleto ganador del código afortunado en el Despacho Receptor no 67.720, situado en Trasera Plaza Galicia, 11.

Pero es que además la cosa no quedaba ahí porque Euromillones ponía en juego este martes un bote millonario de nada menos que 74 millones de euros que pueden ir a parar al bolsillo de un único jugador. Puedes pensar que es imposible llevarte un premio así, pero la realidad es que este sorteo europeo reparte cada dos por tres cifras de auténtico vértigo. ¿La más reciente? Los 250.000.000 euros de bote que se llevó un jugador de Irlanda de la noche a la mañana el pasado junio.

No obstante, la fortuna no ha hecho que nadie se lleve el bote, así que con el eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 86 millones de euros.

Además, en España existen tres boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), que han sido validados en el Despacho Receptor no 3.555 de Finestrat (Alicante), situado en Avda. Marina Baixa, 42; en la Administración de Loterías no 111 de Barcelona, situada en Lope de Vega, 83-89 L-1; y en la no 19 de Leganés (Madrid), situada en C.C. Parquesur, Avda. Gran Bretaña, s/n L-C17. Cada uno se lleva un premio de 66.695,42 euros.

Combinación ganadora del Euromillones: 8 de julio de 2025

Estos son los números premiados en el sorteo de Euromillones de este martes:

01 08 09 18 50

Estrellas: 1 y 5

El Millón: RBK89620

Consulta en este PDF la información completa:

Ganar 250 millones de euros: el último gran bote de Euromillones

Hasta el momento, la cantidad más alta puesta en juego por EuroMillones había sido de 243 millones de euros. Ocurrió este mismo año, el 28 de marzo, y ese bote dio lugar a un premio récord de 250 millones, que correspondió a una apuesta validada en Austria.

Los 250 millones de este bote del bote del pasado mes de junio no podían aumentar más. Dicho importe podía mantenerse durante un máximo de cuatro sorteos sucesivos, así que si en el quinto seguía sin aparecer un acertante de primera categoría, los 250 millones hubieran pasado a incrementar el fondo para premios de la categoría inmediatamente inferior en la que hubiera al menos un acertante. También hay que tener en cuenta que el súper premio no va exento de tributar y el ganador tendrá que pagar a Hacienda 50 millones del total.

Otras historias de ganadores

Millones de personas juegan en todo el mundo a la lotería, el Euromillones y otros sorteos en busca de un golpe de suerte que les cambie la vida. Muchos consiguen un premio, pero sólo unos pocos logran hacerse millonarios. De estos, la mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público. Son historias de buena y mala suerte. Para algunos es un sueño cumplido y para otros, el inicio de una pesadilla. Estas son algunas de ellas.

Asesinado tras ganar a la lotería

Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), ganó un premio millonario en la lotería hace ocho años. El pasado 8 de marzo de 2024, su cadáver apareció con signos de violencia en una zona rural en el término municipal. El hombre llevaba desaparecido desde el 27 de enero.

El dinero fue en este caso una sentencia de muerte para Vicente. El alguacil de la localidad ha confesado que lo estranguló. La Guardia Civil le imputa los delitos de asesinato, robo con violencia y estafa. El principal móvil del crimen parece ser el económico, ya que el detenido robó 2.000 euros que la víctima había sacado del banco el día de su desaparición.

Gana un millón y sigue trabajando

Hay a quien un premio millonario no le cambia la vida. Es el caso de Alex Best, un joven de 23 años que ganó en 2019 un millón de libras (1,2 millones de euros) en el Euromillones y decidió seguir trabajando.

«Me quedé mirando la pantalla, leyendo cada letra y número una y otra vez para asegurarme de que fuera cierto. Estaba temblando como una hoja», recuerda.

El afortunado muchacho trabajaba en el parque temático Flamingo Land de Leeds por 10 libras la hora. El joven demostró una sólida ética de trabajo y decidió mantenerse en la misma ocupación pese a recibir el premio millonario.

