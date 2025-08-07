Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una paella en una imagen de archivo. LP

El truco de un conocido chef para que la paella quede más jugosa

Alfredo Vozmediano sube sus recetas a redes sociales y ha ganado una gran cantidad de adeptos

A. Pedroche

Jueves, 7 de agosto 2025, 01:11

La paella valenciana es uno de los platos estrella de la gastronomía española. Símbolo de Valencia, este plato tiene orígenes humildes ya que era típico entre los jornaleros y labradores que cultivaban los campos de arroz de la huerta. La hacían con los ingredientes que tenían más a mano: arroz, pollo, conejo, garrofón...Desde entonces la receta no ha variado prácticamente nada. Es cierto que los valencianos la siguen a rajatabla, pero cada persona le da su toque personal.

Alfredo Vozmediano, un chef que ha ganado mucha popularidad en redes sociales compartiendo sus recetas, ha explicado cuál es su truco para que la paella quede mucho más sabrosa. Según él mismo confiesa, la suya es una «paella casi valenciana» que, aunque mantiene el espíritu de la receta tradicional, incorpora algunas modificaciones.

Por ejemplo, en vez de utilizar agua le añade caldo de pollo casero muy concentrado. En la receta tradicional, el caldo se elabora directamente en la paellera con la mezcla del agua y el resto de ingredientes. El objetivo es «extraer todo el sabor y colágeno»; utilizando carcasas y alitas de pollo doradas junto con cebolla roja y tomate tostados y desglasados con vino blanco, se consigue preparar un caldo que intensifica el sabor del arroz.

Sin embargo, el truco del que habla el chef reside en el sofrito. Normalmente la paella lleva un sofrito hecho a base de tomate natural rallado y ajo picado. Vozmediano le añade también cebolla blanca bien picada y tritura el sofrito cuando está listo para obtener una textura homogénea, algo poco habitual en la versión tradicional, donde los ingredientes suelen permanecer visibles entre el arroz.

Recuerda más a la salmorreta que se utiliza en los arroces alicantinos, pero según el chef la paella gana mucho sabor así y además permite que no nos encontremos con trozos de ajo o cebolla entre los grano de arroz. Por último, insiste mucho en los tiempos de cocción.

