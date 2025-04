El último aviso de los expertos sobre la diabetes

Tamara Villena Valencia Sábado, 12 de abril 2025, 01:37 Comenta Compartir

La diabetes es una de las enfermedades que cambian notablemente la vida de quienes la padecen, que según la Federación Internacional de Diabetes (IDF) es uno de cada nueve adultos en todo el mundo. Este problema deja unos niveles de glucosa o azúcar en sangre demasiado altos para la salud y puede derivar en complicaciones y riesgos si no se mantienen unas cantidades reguladas de esta sustancia en la sangre.

La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo, que puede producir el propio organismo o obtenerla de alimentos y que se regula mediante la insulina, una hormona que produce el páncreas y ayuda a que la glucosa entre en las células para transformarse en energía. Con diabetes, el organismo no produce suficiente insulina o no la emplea de forma óptima.

Todo esto puede derivar en que las personas con diabetes tengan un riesgo mayor de sufrir complicaciones graves, como enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, lesiones nerviosas y pérdida de visión.

Uno de los grandes problemas con esta enfermedad, según los expertos, es cuando los propios pacientes no saben que la padecen. De hecho, según la IDF se calcula que 252 millones de diabéticos aún no saben que lo son, lo cual les expone a un mayor riesgo de complicaciones graves y muerte prematura. A muchos se les diagnosticará cuando ya tengan una o más de las complicaciones asociadas y hayan perdido oportunidades de prevenir o retrasar su aparición. Estos alarmantes datos proceden de la 11ª edición del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, la fuente autorizada sobre el impacto mundial de la diabetes.

Según los datos del informe, la diabetes es responsable de más de 3,4 millones de muertes al año y la padecen 589 millones de adultos en todo el mundo. Además, 1 de cada 8 adultos corre un alto riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, que representa más del 90% de todos los casos de diabetes, tienen un riesgo de insuficiencia cardíaca un 84% mayor que las personas que no padecen esta enfermedad.

La Federación Internacional de Diabetes advierte de que el alarmante aumento de la prevalencia de la diabetes exige una actuación inmediata. Los gobiernos deben invertir en programas de atención sanitaria preventiva, especialmente en las regiones donde la diabetes no suele diagnosticarse, para detectar precozmente a las personas con alto riesgo y ayudar a retrasar o evitar la aparición de la diabetes y sus complicaciones asociadas.

En su intervención en la presentación, el presidente de la IDF, el profesor Peter Schwarz, afirmó: «Los resultados subrayan la urgente necesidad de una acción nacional y mundial más audaz para hacer frente a la diabetes. Dado que más de 4 de cada 10 personas con diabetes aún no han sido diagnosticadas, los gobiernos deben dar prioridad al cribado, el diagnóstico precoz y la educación. Hacer frente a la creciente ola de diabetes exigirá la colaboración de múltiples sectores y disciplinas. Los gobiernos, el sector sanitario, la educación, la tecnología y el sector privado tienen todos un papel que desempeñar. Las consecuencias de ignorar o no prestar suficiente atención al reto de la diabetes son demasiado importantes. La inacción frente a esta pandemia no es una opción».