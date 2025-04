El cardiólogo Valentín Fuster desvela los «ocho factores de riesgo del corazón» y las claves para una armonía vital

EP Sábado, 5 de abril 2025, 01:46 Comenta Compartir

El cardiólogo y director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Valentín Fuster, ha señalado que en Estados Unidos «se cultiva mucho el individuo que trabaja, el individuo que da resultados», mientras que en España «hay mucha envidia», pero también una parte humana «más rica» que en el país americano, en el que se prioriza el aspecto «técnico».

«Yo les diré que allí se busca mucho la positividad de una persona. Aquí parece que la negatividad tiene fuerza», ha apuntado este viernes durante un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), para después matizar que no hay que tomar esto «en negativo», pues él es «muy español», también trabaja aquí y el país tiene «grandes virtudes».

Fuster ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Estados Unidos y es el director general del Instituto Cardiovascular del Mount Sinai Fuster Heart Hospital de Nueva York. Preguntado sobre si ve cambios entre el país al que llegó y en el que vive en la actualidad, ha precisado que el Estados Unidos de hace 40 años «es completamente distinto» al de hoy, pero ha añadido que cree «en las ondulaciones».

Según ha resaltado, «es obvio» que el sistema de salud europeo «es mucho mejor» que el sistema americano. En este punto, ha hecho referencia a las «ondulaciones» que mencionaba con anterioridad para explicar que Estados Unidos está yendo hacia un modelo más «igualitario» y ha previsto que en los próximos 15 años «será un ejemplo de medicina».

Por otra parte, el director general del CNIC ha destacado sentirse «muy orgulloso» de este centro, que define como un «centro americano en España» y para cuyo funcionamiento considera un «milagro» que se le otorgara soporte económico y la tecnología más moderna a través de la Fundación ProCNIC. «Esto para mí fue un milagro, porque España no era necesariamente un país dado a este tipo de incentivos para la investigación», ha señalado.

«NUNCA ES TARDE» PARA CUIDARSE

El reputado cardiólogo, que dedica gran parte de su tiempo a hacer divulgación sobre la importancia de la salud, ha asegurado que «nunca es tarde» para empezar a cuidarse, incluso aunque sea «a los 70 años», y que la «fórmula» para hacerlo se basa en la voluntad, pues se trata de una «decisión personal» que no requiere ayudas externas.

«No me venga usted a decir que no sabe que el tabaco es malo. No me diga usted que no sabe que la hipertensión es mala. Usted ya lo sabe, pero usted no se cuida (...). Lo que estoy diciendo es que todo es una situación personal: decidimos cuidarnos o no. No me venga a decir que necesita un nutricionista o necesita a alguien de fuera que le ayude», ha señalado.

«Hoy en día yo creo que tenemos que pensar en nuestro cerebro y no solamente en nuestro corazón», ha puntualizado Fuster, quien considera que el infarto y la degeneración senil se empiezan a gestar en la juventud. Hay «ocho factores de riesgo del corazón», ha detallado haciendo alusión a dos físicos, como la obesidad y la presión arterial alta; dos químicos, el colesterol elevado y la diabetes; tres de conducta, fumar, el sedentarismo y la dieta; y el último, el sueño, dormir mal.

«Estos factores de riesgo, concretamente tres, que son la diabetes, el colesterol y la hipertensión no tratada, con el tiempo están afectando los pequeños vasos cerebrales y no lo sabemos. Y llegas a los 60, 70 años y dices 'algo me está pasando'. Vas detrás y te das cuenta, es que tu hipertensión no ha sido tratada, tu diabetes no ha sido tratada apropiadamente, tu colesterol tampoco porque no quieres tomar medicación (...)», ha señalado.

Fuster también ha afirmado que, aunque se puede, «es muy difícil cambiar», una vez que se llega a la edad adulta, hábitos como la dieta o el tabaquismo, entre otros. Por eso, ha hecho hincapié en poner el foco en la educación de los niños menores de 12 años, para que aprendan que la salud es «primordial» en su vida. «Los adultos no escuchamos, los niños sí», ha aseverado.

'MR. MOVE ON'

Valentín Fuster es conocido en Estados Unidos como 'Mr. Move on' (Señor, venga, adelante) y, en este sentido, ha explicado que sigue trabajando porque «uno debe seguir sirviendo a la sociedad» siempre que la capacidad intelectual y la fuerza mental y física se lo permitan.

Según ha detallado, cada día llega al hospital a las 5 de la mañana y lo primero que hace es dedicar 15 minutos a meditar, algo que considera fundamental en una sociedad donde todo va rápido. «Es fundamental que conozcas tu propio destino y la única manera es tener el tiempo suficiente para meditar uno mismo dónde está y dónde va, y gestionarlo bien», ha apuntado.

«Yo vengo aquí cada viernes a un centro de 400 investigadores que han subido desde abajo, un centro que funciona, el CNIC, y para mí esto es una motivación absoluta (...), creo que me da más fuerza a mí que la que yo doy a ellos. Yo creo muchísimo en la motivación, y para la motivación no hay edad», ha añadido.

Fuster se autoproclama un «obsesivo» de la simplicidad y, a través de la meditación, llegó a concluir las '4T' y las '4A' que ofrecen una armonía vital. Para él, las '4T' clave, por sus iniciales en inglés, son dedicar tiempo a esa meditación; encontrar el talento propio, que asegura que tiene cada persona; tener mentores que ayuden a descubrir los puntos positivos de cada uno; y transmitir positividad, dejar las quejas a un lado.

En cuanto a las '4A', estas serían «aceptar» quién eres, actuar con «autenticidad», permanecer «activo» siempre que la fuera mental y física lo permita, y actuar desde el «altruismo»; «creo que en la vida la gente más feliz es la que da», ha precisado.

FUTURO DE LA MEDICINA

Aunque se mantiene positivo, para él el futuro de la medicina y la salud es «difícil» porque la tecnología «ha avanzado enormemente, pero la mortalidad cardiovascular está aumentando», como apuntan los datos de Estados Unidos y Europa.

«Nos cuidamos menos, hay más obesidad, hay más diabetes, hay más hipertensión. Y lo que está ocurriendo es que con toda esta tecnología que todo el mundo dice, todo es fantástico, las terapias, los trasplantes, yo estoy de acuerdo, pero la realidad es que la mortalidad cardiovascular en Estados Unidos está ya empezando a subir y en Europa está llegando a lo mismo, a pesar de la tecnología», ha explicado.

Por ello, ha reiterado que, aunque se vayan a hacer nuevos descubrimientos y vaya a haber nuevas moléculas, hay que centrarse en la educación, en promover la salud entre la gente joven. Del mismo modo, ha insistido en fomentar el contacto entre el médico y el paciente, que puede verse afectado por la irrupción de la inteligencia artificial (IA).

Para finalizar, ha ofrecido una serie de consejos a los jóvenes que empiezan su desempeño profesional. Así, les ha invitado a ser creativos hacia la sociedad y dejar de criticar; a averiguar quiénes son, para lo que son necesarios los mentores; a aprender a trabajar en equipo, porque sino «las cosas le irán mal»; y saber que «la vida no es fácil para nadie».