El truco para evitar los antojos y no pasarse el día picando entre horas Comer fuera de las comidas principales es uno de los motivos por los que mucha gente no consigue ver resultados a la hora de adelgazar

Tamara Villena Valencia Jueves, 8 de mayo 2025, 01:03

Adelgazar no es cuestión de hacer dos semanas de dieta extrema y después volver a retomar los hábitos de siempre. No sirve de nada estar restringiéndose en exceso durante un periodo de tiempo para conseguir bajar de peso si después no consigues mantener esos resultados a largo plazo. Para lograr bajar kilos de forma efectiva, no hay fórmula milagrosa más allá de comer bien y hacer deporte.

Además de la vida sedentaria y no ejercitar lo suficiente el cuerpo, hay otro motivo muy importante por el que la mayoría de personas falla en su objetivo y no termina de ver resultados reales ante la báscula: picar entre horas. Pasarte el día comiendo, aunque sea pequeños bocados, puede hacer que no logres perder peso y que te frustres pensando que tu dieta no funciona.

Si te pasas el día con antojos o picando entre horas, es difícil poder perder peso porque tu ingesta calórica aumenta y no se concentra únicamente en las comidas principales del día. Además de que los antojos generalmente suelen ser productos menos saludables, se tiende a tener menos control de calorías y valor nutricional en este tipo de 'snacks' rápidos que de los platos que elaboras para comer o cenar, por lo que es más que probable terminar engordando si caes constantemente en ellos.

Controlar el hambre entre horas no es algo fácil, pero sí necesario si quieres bajar de peso. Para ello, es fundamental tomar raciones sanas pero lo suficientemente saciantes como para controlar el apetito entre horas. Caer en reducir las raciones o comer menos cantidad es otro error muy común que termina haciendo que te pases el día comiendo.

Otro gesto clave a la hora de evitar los antojos es saber diferenciar cuándo es realmente hambre y cuándo es aburrimiento. Puede parecer una tontería, peor en ocasiones no estar ocupado hace que optemos por picar algo, por lo que es mejor calcular cuánto hace que comiste por última vez y hacer alguna actividad para comprobar si tras eso sigues con apetito o se te pasa.

Por ejemplo, levantarse para ir al baño, salir de casa, recoger la colada o lavarse los dientes, pequeños gestos que te activen lo suficiente como para no estar pensando en la comida si realmente no la necesitas.