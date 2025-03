El suplemento para ayudar a reducir el colesterol, cuidar la vista y desinflamar

Tamara Villena Valencia Viernes, 28 de marzo 2025, 01:08 Comenta Compartir

Llevar una alimentación sana y equilibrada, basada en productos de temporada y complementarla con una rutina de ejercicio saludable es fundamental para cuidar la salud y estar en buena forma física y mental. Es innegable que en España se está viviendo una gran concienciación sobre la importancia de mantener unos buenos hábitos, que han llevado a un notable crecimiento del mercado de la salud, bienestar y estilo de vida. Así que no es de extrañar que el sector de los suplementos haya aumentado notablemente y que cada vez sean más quienes los incorporan a su dieta.

No se deben contemplar como un sustituto a ningún alimento, si no como una forma de complementar una alimentación equilibrada. No obstante, es normal que aún intentando comer lo más sano posible, notemos algún déficit que otro o incluso tengamos que prestar atención a ciertos aspectos para reforzar nuestra ingesta nutricional.

Hay muchos suplementos y marcas para escoger en el mercado, así que es bueno conocer de antemano para qué sirve cada uno y cómo incorporarlos en nuestro día a día. Uno de los más populares es el suplemento de omega 3 (EPA y DHA), un tipo de grasa poliinsaturada que es muy conocida por sus beneficios para reducir el colesterol malo y cuidar la salud cardiovascular.

El omega 3 tiene efectos muy positivos en el endotelio vascular, mejora los niveles de triglicéridos en sangre y también tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que resulta un grandísimo aliado para la salud de las arterias, el corazón y el cerebro. De hecho, el omega 3 ayuda a mantener la función cerebral y resultan muy beneficiosos también para cuidar la salud visual gracias a su efecto sobre las células de la retina, la lubricación de los ojos y sus vasos sanguíneos.

En la alimentación, podemos encontrar este tipo de grasa saludable en múltiples ingredientes de forma natural, especialmente en el pescado azul como atún, salmón, caballa o sardina; o también en el marisco como en mejillones y gambas. También está en aceites vegetales como el de oliva, el de sésamo o el de linaza y en frutos secos como las nueces y las almendras.

Así que si mediante la ingesta de estos alimentos no obtienes el suficiente contenido en omega 3, siempre puedes incorporarlo mediante suplementos. Y aunque no hay un consenso cerrado sobre la cantidad de omega 3 diaria que conviene tomar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomiendan una dosis diaria entre 250 mg y 500 mg al día para personas adultas sanas.