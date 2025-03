Blas Flor, cirujano colorrectal: «Los cánceres digestivos están creciendo de forma exponencial»

Luis Urios Ibáñez Valencia Viernes, 28 de marzo 2025, 12:34 Compartir

El Dr. Blas Flor es jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva en Quirónsalud Valencia, coloproctólogo especializado en cáncer colorrectal, ha realizado más de un millar de intervenciones. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon, que tiene lugar este lunes 31 de marzo, hablamos con él sobre el crecimiento desatado de esta enfermedad fruto de, entre otras cosas, la «peor» alimentación de las personas con respecto al pasado. También habla de la necesidad VITAL de invertir en campañas de concienciación para que aumente el número de pruebas de cribado, ya que las tasas de cumplimentación por la población es baja.

-En 2023 hubo más de 40.000 nuevos casos de cáncer de colon en España. ¿Todavía estamos muy lejos de una cura?

-Por desgracia, sí. El origen del cáncer de colon es multifactorial, lo que significa que no podemos dirigir todo nuestro esfuerzo hacia una sola causa, lo que dificulta su control. La cirugía, la quimio y la radioterapia, y otras más novedosas como la inmunoterapia han curado a muchos pacientes en estadios iniciales, pero no en estadios avanzados. Por eso debemos focalizarnos más en la prevención y el diagnóstico precoz que en la cura.

-Está claro que la detección precoz es clave para superar el cáncer de colon, pero la realidad es que los españoles disminuyeron sus citas al médico un 20% ya fuera por miedo o por la lentitud de la sanidad pública, según Eurostat. ¿Qué es lo que se debe hacer para fomentar esa detección precoz de forma efectiva?

-La concienciación social es clave. El cáncer de colon es el cáncer más frecuente si juntas los dos sexos. No es lógico que las pruebas de cribado en el cáncer de mama alcancen al 90% de las mujeres y en el caso del cáncer de colon no lleguen al 50%. Es cierto que todo lo relacionado con el colon y las heces está sujeto a un mayor tabú, pero también es cierto que las pruebas de cribado salvan muchísimas vidas. Por ese motivo, hay que insistir más a la población con publicidad y educarla mejor acerca de las consecuencias terribles de esta enfermedad si no se trata a tiempo.

-La OMS ya lleva tiempo alertando del aumento desatado del consumo de alcohol en jóvenes. ¿Puede acarrear esto un problema sanitario serio en el futuro?

-Seguro que sí. Cualquier consumo desatado de cualquier cosa suena a problema en un futuro. Hasta el cáncer de colon se ha relacionado con el alcohol y el tabaco. Como cirujano colorrectal, creo que debería regularse de forma más estricta para evitar hábitos que puedan tener consecuencias graves en la salud de la población a largo plazo.

-¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de colon?

-La tasa de mortalidad debida al cáncer de colon lleva disminuyendo en hombres y mujeres durante décadas, probablemente gracias a las mejoras en detección y tratamiento. La supervivencia a cinco años tras el diagnóstico depende de en qué fase se detecta el cáncer: del 90% al 92% en las etapas más tempranas, disminuyendo significativamente en las etapas más avanzadas.

-Otra realidad es que la mala alimentación ha aumentado desde hace varias décadas, con los ultraprocesados; así como el sedentarismo, que ha crecido mucho en los últimos años (según el INE, EL 42,4% de los españoles no realizan suficiente ejercicio, unas 11 millones de personas). Esto puede aumentar la incidencia en el cáncer de colon. ¿Estamos mejor o peor que antes?

-Todo eso es importante, pero no solo para el cáncer de colon, sino para todo tipo de cánceres y para problemas cardiacos y respiratorios en general. Hay que llevar una vida saludable, pero la realidad es que la gente no suele ver el peligro hasta que ya tiene la enfermedad. En mi opinión, estamos peor que antes, porque no sabemos ni lo que comemos. El problema no está ya solo en el alimento en sí, sino en la manipulación del mismo hasta que llega a nuestro tubo digestivo. Por eso la cifra de cánceres digestivos está creciendo de forma exponencial y cada vez más en gente más joven.

-¿Cómo debemos prevenir el cáncer de colon?

-No existe una fórmula mágica para prevenir el cáncer de colon, pero ciertos cambios en el estilo de vida pueden reducir el riesgo considerablemente. Mantener un peso saludable, ser físicamente activo y adoptar una dieta balanceada rica en frutas y verduras, y baja en carnes procesadas, son cambios vitales. Además, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol también disminuye el riesgo. Existen factores que no podemos cambiar, como la edad o ciertos antecedentes familiares, pero estar al tanto de ellos nos permite tomar medidas tempranas en caso de alguna señal de alerta.

-¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon?

-Al principio, el cáncer de colon no da señales de su presencia, lo que hace aún más importante el hacerse chequeos regulares. Cuando los síntomas se manifiestan, suelen ser cambios en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento persistentes, o incluso variaciones en la consistencia de las heces. Puede haber sangrado rectal, molestias abdominales persistentes, una sensación constante de no haber vaciado completamente el intestino, e incluso síntomas generales como debilidad, fatiga o pérdida de peso sin razón aparente.

-¿Cuál es su incidencia? ¿Ha aumentado en las últimas décadas?

-El cáncer de colon es el tumor maligno más común en España si consideramos a ambos géneros. Este año, esperamos aproximadamente 40,203 casos nuevos, de acuerdo al Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer. Esto representa una significativa proporción del total de casos. El riesgo de que una persona desarrolle cáncer colorrectal a lo largo de su vida es de cerca del 4.3% en hombres y 4.0% en mujeres.

-¿Cómo se opera este tipo de cáncer y cuál es el índice de supervivencia tras la intervención?

Tratamos el cáncer de colon con cirugía mínimamente invasiva (técnica de elección) siempre que sea posible, como la laparoscopia, y en algunos centros se utiliza la cirugía robótica. Esta última tiene un gran potencial en el futuro cercano, sobre todo para los cánceres de recto. En casos de metástasis o tumores que infiltran varios órganos, podemos recurrir a cirugías más complejas multiviscerales, como las exenteraciones pélvicas o al transplante hepático, con las que, en casos seleccionados, conseguimos tasas de curación superiores al 50%, cuando unas décadas atrás la supervivencia de estos pacientes era del 0%. Por todo lo anterior, la centralización de los pacientes y la especialización de los cirujanos en esta patología hace que los resultados sean mucho mejores, con menores complicaciones y menos mortalidad. Las cirugías de tumores localizados tienen una tasa de mortalidad bastante baja, idealmente por debajo del 2%.

-En un plano general, empeoran los hábitos, pero aumenta la concienciación y la medicina. ¿Ve el futuro con esperanza en lo que respecta a enfermedades como el cáncer de colon?

-Siempre. La esperanza no hay que perderla. Peores epidemias y pandemias nos han asolado y aquí seguimos. Al final encontraremos una cura como en otras tantas enfermedades, pero el coste en vidas humanas habrá sido muy alto. Por ello, creo que debemos concienciar a nuestros políticos y a la sociedad para que otorguen mayor importancia a la prevención del cáncer de colon, cueste lo que cueste. Ese esfuerzo sería mucho más rentable que curarlo.

