Jennifer Aniston. REUTERS

La rutina de Jennifer Aniston (56 años): "Me levanto sobre las nueve y me alimento solo de líquidos"

La actriz ha revelado qué tipo de dietas sigue para mantener su figura

M. G.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:23

Jennifer Aniston es, además de una gran intérprete, un icono de estilo y de bienestar. A sus 56 años, la actriz deslumbra con cada aparición pública que hace, gracias a sus estilismos siempre a la última moda y a su cuidada figura. Sin duda, una de las fórmulas de su éxito es la constancia y el ejercicio físico, pero también ha revelado algunos de sus secretos en su rutina diaria.

En una entrevista a 'Radio Times', Jennifer Aniston ha confesado que practica el ayuno intermitente de manera habitual. Este patrón de alimentación se caracteriza por alternar períodos de restricción de alimentos con períodos de ingesta, a la par que permite el consumo de líquidos sin azúcares ni proteínas, como el café solo, el té o el agua. "He notado una gran diferencia al no comer alimentos sólidos durante 16 horas", señala.

La actriz de 'Friends' ha revelado lo siguiente: "Me despierto alrededor de las nueve todos los días y solo me alimento de líquidos, como zumos y café. Pero el café lo bebo después de haber realizado mi sesión de meditación, de ejercicio y después de dar de comer a los perros. Afortunadamente, las horas de sueño se cuentan como parte del período de ayuno. Solo hay que retrasar el desayuno hasta las 10".

El método que sigue Aniston es el de 16:8 (16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación). Gracias a esta práctica, el cuerpo utiliza las reservas de grasa como fuente de energía, lo que favorece la pérdida de peso, así como la resistencia a la insulina, la reparación celular y la autofagia. Sin embargo, cabe señalar que este tipo de dietas deben realizarse bajo la consulta previa a un médico o profesional en nutrición, y de manera personalizada a cada persona.

