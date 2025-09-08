Remedios caseros para curar las quemaduras en los labios Una dermatóloga estética ofrece una serie de consejos para no sufrir ante las altas temperaturas

Las altas temperaturas suponen un gran peligro para la piel, y los labios no son una excepción, los dermatólogos insisten en no olvidarse de proteger esta parte del sol. Precisamente, la dermatóloga estética Belén Fabre, formada en la Universidad TU Dresden (Alemania), da unos consejos necesarios sobre cómo cuidar tus labios durante estas semanas de calor intenso, y qué hacer si están irritados o quemados.

Algunos de los síntomas que nos encontramos ante una quemadura severa que requiere atención médica son: las ampollas, los labios hinchados, que la inflamación no disminuya, que el enrojecimiento aumente, episodios de fiebre o que haya calor alrededor de la quemadura.

Cómo protegerlos

Muchas personas usan protectores labiales sin conocimiento, sin embargo, se debe elegir un protector labial que ofrezca una combinación de hideatación y protección solar con al menos un FPS 30 o superior para proteger de forma adecuada los labios contra los rayos UVA y UVB, según la experta. Ese mismo protector labial, debe ser reaplicado cada dos horas o incluso con mayor frecuencia si se ha comido, bebido o nadado.

'Es importante conseguir una protección solar e hidratación adecuada con productos con un amplio espectro y agentes hidratantes con manteca de karité, aloe vera o ácido hialurónico', explica la doctora Fabre.

Cómo actuar si tenemos los labios quemados

Se debe evitar la exposición solar para evitar que la quemadura empeore, hidratar los labios y evitar productor irritantes. Es recomendable mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua y no lamerse los labios, ya que esto puede aumentar la sequedad e irritación.

Aplicar frío sobre los labios unos minutos también puede aliviar el dolor y si la quemadura es grave o no mejora, se debe consultar un médico para recibir un tratamiento adecuado. Además, el papel de la alimentación es muy importante, ya que somos lo que comemos, y sobre todo en este caso. El café y las bebidas alcohólicas contribuyen a la deshidratación, los alimentos muy salados pueden provocar sequedad en los labios o agravar las heridas, al igual que los cítricos, vinagres y alimentos picantes. Para lograr una óptima hidratación se recomienda beber agua, consumir frutas y verduras variadas y limitar alimentos irritantes.

En el caso de notar que las quemaduras no mejoran, lo mejor sería consultar a un profesional médico.

