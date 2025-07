Lo que no sabes de la protección solar: de qué significan las siglas del bote a si la crema caduca

Igual lo que te voy a contar te da un disgusto, a pocos días de irte de vacaciones. Pero es hora de que lo sepas. ... No existe ningún bronceado saludable más allá del que te deja el bote de crema autobronceadora. El moreno de la piel siempre, siempre es daño solar. No hay uno bueno, aunque tú te veas mejor aspecto. Básicamente porque el color que comienza a coger tu piel cuando la expones al sol es la reacción de nuestras células al daño que les produce la radiación ulravioleta. Además, supone un alto riesgo de acabar desarrollando un melanoma. Y disgustos ya tenemos suficientes el resto del año.

Así que voy a hablarte de cómo elegir una buena crema con protección solar para evitar sustos y poder disfrutar de las largas jornadas al aire libre que te esperan. Además, si eres de los que el resto del año se cuidan mucho la piel para retrasar la aparición de arrugas, pero luego te tumbas en la toalla a broncearte, mejor que dejes de gastar el dinero en cremas. Porque el mejor truco antienvejecimiento es no tomar el sol directamente.

Si aún así, vas a exponerte porque vas a la playa, a la montaña o a la piscina, aquí te dejo algunos trucos para elegir una buena crema de protección.

Factor de Protección Solar (SPF)

Es el número que leerás en los botes de crema. 15, 30, 50... Cuando yo era pequeña existía incluso el 2, pero hoy en día es difícil ver algo por debajo de 30 en una crema fiable. El FPS mide la protección que desarrollaremos con la crema frente a los rayos UVB, que son los causantes principales de las quemaduras solares. Un número más alto significa que tardaremos más tiempo en quemarnos, pero no nos protege totalmente del sol. En realidad, la cifra indica el número de veces que el protector aumenta la capacidad de protección natural de la piel ante las quemaduras solares. De esta forma, si usamos un factor de protección 50, significa que, multiplicamos por 50 la protección natural. Hay personas que creen que simboliza los minutos que pueden estar al sol sin quemarse. Nada más lejos de la realidad. Con protección sola 50, a pleno sol, a mediodía, puedes acabar pidiendo auxilio por la noche.

Protección UVA

El símbolo UVA (a menudo en un círculo) indica que el protector solar cumple con la normativa europea de amplio espectro y protege contra los rayos UVA. Es fundamental para prevenir el daño celular y, por tanto, el envejecimiento. Es al menos un tercio del valor del SPF y en algunas ocasiones los fabricantes indican el nivel de protección. Por eso habrás visto PA+, PA++, PA+++ o PA++++ para indicar los grados, siendo el que más cruces tiene, el más alto. Eso sí, tienes que saber que ningún producto nos protege 100% de la radiación solar. Para acercarse al máximo hay que echar mano de ropa y accesorios como sombrillas, gorras y evitar las horas centrales del día. Pero el sol, siempre está ahí cuando es de día.

Water resistant

Cuando en las etiquetas de las cremas leemos que el producto es resistente al agua, en realidad lo que nos quiere decir el fabricante es que el producto sigue siendo efectivo durante un cierto tiempo después de estar en contacto con agua o sudor, aunque ningún protector solar es completamente impermeable. Así que deberás reaplicarlo con más frecuencia tras el baño.

PAO (Period After Opening)

Igual tienes cremas solares abiertas desde el año pasado y no sabes muy bien si este año las puedes seguir usando o tienes que comprar nuevas. Te voy a dar un truco. Si nos fijamos, junto a los ingredientes que la forman, los datos de la empresa que la fabrican o las instrucciones, aparece un simbolito con forma de tarro de crema con la tapa abierta. Se trata del PAO, que son las siglas en inglés de Period After Opening (periodo de tiempo una vez abierto). El numerito del interior del dibujo, que suele ser un 6 o un 12, indica el número de meses que el cosmético mantendrá sus propiedades, una vez abierto. Es decir. Si compraste el solar en agosto del año pasado, lo utilizaste en tus vacaciones y lo has mantenido en la bolsa todo este tiempo, puedes usarlo hasta este agosto, si en el tarrito de la parte trasera pone un 12. Porque la caducidad de tu crema sería de un año desde que la utilizaste por primera vez. Además, el símbolo PAO deberá estar impreso tanto en el embalaje original del producto como en el envase de la crema.

Pero, ¿qué pasa si el cosmético no está abierto? Pues la respuesta también es sencilla. Todos los productos llevan una fecha de uso. En algunos envases, incluso se representa con el dibujo de un reloj de arena, que marca la caducidad. El reloj puede indicarnos el lugar del envase en el que el fabricante ha puesto el número de lote y su caducidad. Y ahí es donde veremos una fecha con mes y año que nos indicará cuándo expira nuestro producto aunque no lo hayamos abierto. Porque no haberlo estrenado no quiere decir que vaya a mantenerse estable de manera indefinida

Filtros químicos o físicos

Aquí entra en escena un concepto nuevo: el miedo. Numerosas cuentas de redes sociales y empresas de cosmética natural han comenzado a jugar con un lenguaje ambiguo para poder vender más. Y es el de generar miedo a los tóxicos. Ningún cosmético fabricado dentro de la Unión Europea, ,que ha pasado los controles aquí, es tóxico. Así que elegir una protección es cuestión de gustos, pero no de seguridad. Desconfía de esas marcas que quieren asustarte, porque la cosmética en Europa es segura.

Dentro de los protectores solares hay dos tipos. Los protectores solares físicos están formulados para evitar el impacto de los rayos solares gracias a los filtros minerales que reflejan la radiación, pudiendo ser efectivos contra UVA y UVB o solo UVB en función de cómo se incorporen en el sistema filtrante. Suelen tener una alta tolerancia en pieles sensibles y reactivas y son muy estables frente al sol. Eso sí, suelen dejar la piel ligeramente blanquecina.

Como alternativa a los protectores solares físicos, están los químicos que incorporan los denominados filtros químicos u orgánicos. Son solubles por lo que al aplicar sobre la piel no dejan trazos blancos. Son capaces de absorber una radiación concreta, es decir, vamos a tener filtros muy eficaces frente a radiación UVB, UVA o que filtren ambas radiaciones UVB-UVA.

Ah, y si me permites un último consejo. Ponerse crema solar aunque no vayas a la playa o piscina también debería entrar en tus planes diarios. Porque el sol está por todas partes: en el coche, dentro de casa, al lado de una ventana en la oficina, o en el trayecto que haces andando. Yo uso protección 365 días al año. Pero en verano, añado un extra: una sombrilla solar que no pesa nada y tiene SPF. Además, te hace ir más fresquita cuanod tienes que ir por el abrasante asfalto. No vale un paraguas cualquiera. Busca uno con SPF. Sonpequeños, plegables y no pesan. Me lo vas a agradecer.

Ah, y si alguien te ha contado la milonga de que con el protector vas a tener déficit de vitamina D, ya te digo yo que es falso. Con llevar un trozo de piel expuesta al sol (como pueden ser las manos) o darte el paseo a coger el bus, ya coges la suficiente.