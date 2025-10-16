Los mejores alimentos para hacer crecer el pelo y evitar su caída en otoño Los ingredientes de tu dieta cumplen un papel fundamental en el estado de tu melena

Tamara Villena Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 23:45 Comenta Compartir

Con la llegada del otoño suele producirse la conocida como caída estacional del cabello, una renovación del mismo que, aunque es totalmente normal, tiende a asustarnos al ver que se nos queda más pelo del habitual en el cepillo. Sin embargo, no hay que alarmarse a no ser que sea algo muy sostenido en el tiempo, en cuyo caso es importante acudir a un dermatólogo para que estudie en profundidad las posibles causas y marque una pauta de tratamiento en caso de ser necesaria.

Esta caída estacional forma parte de una fase natural de renovación, en la que muchos folículos capilares entran a la vez en la fase de reposo del ciclo capilar. No obstante, si tanto durante esta época como en el resto del año, quieres cuidar especialmente tu melena y darle un empujón extra para que esté en su mejor versión, puedes prestar especial atención a tu dieta para aumentar la ingesta de varios alimentos que fortalecen el cabello.

Lo que comemos se refleja tanto por fuera como por dentro, y la melena no iba a ser menos. Tenerla más o menos frondosa y fuerte y notar un buen crecimiento del pelo puede indicar cuál es el estado real de nuestra alimentación. En concreto, si quieres fortalecer tu cabello los alimentos que no pueden faltar en tu dieta son los cargados de proteínas, vitaminas (especialmente la biotina) y minerales esenciales.

Algunos de los que deben estar en tu dieta si buscas estimular el crecimiento del cabello y cuidar tu salud capilar son el salmón (por su alto contenido en omega 3); huevos (proteínas y biotina), espinacas y lentejas (proteínas y hierro), frutos secos y semillas (biotina y vitamina E), zanahorias (betacoreno) y carnes magras como el pollo y el pavo (proteínas y hierro).

Otro truco importante para mejorar la melena es evitar los peinados tirantes para reducir la caída por tracción del pelo, por lo que es más conveniente llevar opciones sueltas o no demasiado apretadas como el popular 'clean look'.