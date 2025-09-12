Esta es la cantidad de agua que hay que beber al día según el calor que haga Es un factor muy importante que tener en cuenta sobre todo en esta época del año

Laura Carrasco Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:52

La cantidad de agua que bebemos al día es un asunto que siempre estará en debate, y en verano es mucho más complicado saberlo, ya que hay una mayor tendencia a deshidratarse. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se ha encargado de resolver las dudas acerca de este tema mediante una serie de recomendaciones para mantener unos niveles óptimos de agua en el organismo. Las cantidades dependerán de la franja de edad de cada persona y otros factores.

Cuánto hay que beber en verano

No obstante, esta institución establece una diferenciación entre los hombres y las mujeres; siendo la cantidad que deben consumir los hombres algo mayor (llegando a 3 litros) que en las mujeres (con 2 litros y medio sería suficiente). En climas más templados, sería suficiente con medio litro menos para ambos casos, según indican. También existen otras maneras, algo más complejas y concretas, de calcular cuánta agua debemos beber para estar bien hidratados. Una de ellas se puede hacer a través del peso corporal. Cada kilogramo de peso corporal, corresponde con 35 ml de agua. De este modo, una persona que pese 70 kilos, necesitaría algo menos de dos litros y medio diarios para encontrarse bien y sano.

Los expertos también recomiendan no pasarse excesivamente en el consumo de agua, ya que podría derivar en hiponatremia o exceso de agua en el cuerpo. Para ello, también es necesario estar atentos a las señales que da el cuerpo, sobre todo en épocas calurosas como esta.

También es importante ajustar la dieta a las temperaturas. El excesivo consumo de refrescos, café u otras bebidas también favorece la deshidratación. El hecho de ser deportista también requiere hidratarse con mayor frecuencia, y las mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia tambien necesitan una mayor ingesta de agua.

