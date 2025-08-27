Por qué caminar por la orilla del mar no es tan beneficioso como dicen Existen varios riesgos a la hora de caminar por la playa

Laura Carrasco Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:26

Es evidente que en la playa cada uno va a su libre albedrío, con la libertad de hacer cualquier actividad típica en este tipo de espacios: desde tomar el sol, nadar, jugar a las palas hasta charlar con amigos. Pero además, muchas personas durante sus vacaciones o durante sus salidas a la costa, aprovechan para caminar por la orilla, a la vez que se remojan los pies y toman el sol. Sin embargo, pese a que andar es bueno para la salud, hacerlo en la playa no es considerado una buena idea.

Entre las razones que evidencian que no es bueno para la salud se encuentran las siguientes condiciones:

- Superficie irregular: Generalmente, la zona de la arena es irregular, inestable y desigual para dar un paseo. Esto puede tener consecuencias como el riesgo de torceduras, esguinces o caídas. Es especialmente no recomendable para personas con dificultades de equilibrio o con sentimiento de debilidad en las piernas.

- Esfuerzo físico adicional: Esta actividad requiere mayor esfuerzo físico que caminar en una superficie plana, firme y regular. Al ser una materia blanda, resulta más difícil andar sobre ella. Una persona con algún problema de salud o con una mala condición física puede verse limitada y tener el riesgo de que andar por la playa sea una actividad demasiado intensa.

- Exposición al sol y al calor: Esto puede resultar obvio, estar expuestos a estas condiciones puede provocar peligros de deshidratación, insolación o quemaduras en la piel. Lo más aconsejable es tomar las precauciones adecuadas como cubrirse la cabeza, no salir a las horas de mayor calor, ponerse protección solar e hidratarse bien mientras se practica la actividad.

- Condiciones ambientales: Dependiendo de la ubicación de la playa, las condiciones climáticas puede provocar que el tranquilo paseo se convierta en una mala experiencia por la presencia de fuertes vientos, mareas altas o la presencia de medusas u otros organismos marinos.

