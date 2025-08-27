Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en la ciudad española preferida por los amantes del surf y las playas
Segunda Playa del Sardinero en Santander, Cantabria R.R.

Por qué caminar por la orilla del mar no es tan beneficioso como dicen

Existen varios riesgos a la hora de caminar por la playa

Laura Carrasco

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:26

Es evidente que en la playa cada uno va a su libre albedrío, con la libertad de hacer cualquier actividad típica en este tipo de espacios: desde tomar el sol, nadar, jugar a las palas hasta charlar con amigos. Pero además, muchas personas durante sus vacaciones o durante sus salidas a la costa, aprovechan para caminar por la orilla, a la vez que se remojan los pies y toman el sol. Sin embargo, pese a que andar es bueno para la salud, hacerlo en la playa no es considerado una buena idea.

Entre las razones que evidencian que no es bueno para la salud se encuentran las siguientes condiciones:

- Superficie irregular: Generalmente, la zona de la arena es irregular, inestable y desigual para dar un paseo. Esto puede tener consecuencias como el riesgo de torceduras, esguinces o caídas. Es especialmente no recomendable para personas con dificultades de equilibrio o con sentimiento de debilidad en las piernas.

- Esfuerzo físico adicional: Esta actividad requiere mayor esfuerzo físico que caminar en una superficie plana, firme y regular. Al ser una materia blanda, resulta más difícil andar sobre ella. Una persona con algún problema de salud o con una mala condición física puede verse limitada y tener el riesgo de que andar por la playa sea una actividad demasiado intensa.

- Exposición al sol y al calor: Esto puede resultar obvio, estar expuestos a estas condiciones puede provocar peligros de deshidratación, insolación o quemaduras en la piel. Lo más aconsejable es tomar las precauciones adecuadas como cubrirse la cabeza, no salir a las horas de mayor calor, ponerse protección solar e hidratarse bien mientras se practica la actividad.

- Condiciones ambientales: Dependiendo de la ubicación de la playa, las condiciones climáticas puede provocar que el tranquilo paseo se convierta en una mala experiencia por la presencia de fuertes vientos, mareas altas o la presencia de medusas u otros organismos marinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso amarillo por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Muere Manolo de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  3. 3 Las 20 estrellas que cantarán a Nino Bravo en el estreno del Roig Arena: de Bisbal a Pitingo
  4. 4 Edwards Lifescience busca a una veintena de trabajadores sin experiencia para su planta de Moncada
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte del subinspector de la Policía Nacional
  6. 6 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  7. 7

    El alcalde de Cheste declara como investigado por un presunto delito de prevaricación
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9 Aemet activa un aviso naranja por chubascos muy fuertes, probable granizo grande y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  10. 10

    Una estación a punto de perder el Norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Por qué caminar por la orilla del mar no es tan beneficioso como dicen

Por qué caminar por la orilla del mar no es tan beneficioso como dicen