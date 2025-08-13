Cómo detectar los síntomas de alergia al sol Algunas personas temen a la exposición al sol porque la piel reacciona con rocejes y molestias varias

La luz solar ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud, como una mayor producción de melanina, contribuyendo así a dormir mejor y a reducir los niveles de estrés; además de mejorar también los estados de ánimo. Según los expertos pasar de entre 5 a 15 minutos bajo la luz solar, mejora la manera de producir la vitamina D, algo esencial para los huesos, aunque, según estudios, en España un total del 75% de la población presenta déficit de esta.

La gran mayoría de personas puede disfrutar del sol sin tener que preocuparse de ningún inconveniente (a parte de ponerse crema solar para prevenir quemaduras), pero hay quienes sufren las consecuencias de esta exposición al sol, con reacciones alérgicas que aparecen incluso tras estar pocos minutos bajo el mismo. No es el término apropiado, pero en estos casos se dice que es 'alergia al sol'.

Manifestaciones más comunes

Se conoce con el nombre de 'alergia al sol' a todas las enfermedades de la piel que aparecen o que empeoran tras la exposición solar, aunque en realidad ninguna tiene un mecanismo alérgico, pero presenta síntomas muy parecidos como picor, dolor o enrojecimiento de la piel, también pueden aparecer urtuicaria o ciertos bultos que pueden fusionarse y formar manchas en relieve. En casos menos comunes, puede producir náuseas, dolor de cabeza o escalofríos.

Cómo prevenir la alergia al sol

Hay factores de riesgo que facilitan el ser más propenso a tener la alergía, como tener algún descendiente que haya padecido la patología. Tomar medicamentos también puede producir reacciones en la piel, al igual que entrar en contacto con algunas sustancias químicas. Padecer afecciones en la piel previas como dermatitis, puede suponer un riesgo mayor. En estos casos, lo mejor es tomar ciertas medidas de protección como evitar las sustancias y productos, que ya se sabe que puede provocar reacciones en la piel.

Sobre todo conviene emplear protector solar, y si puede bloquear los rayos UV mejor, además de utilizar ropa protectora, como gorros o gafas de sol, y evitar una exposición solar repentina, mejor progresiva. Si no se ha podido evitar la reacción, lo mejor es acudir al centro médico más cercano, ya que muchas de estas reacciones son tratadas con medicamentos específicos.

