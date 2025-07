Alejandro Martínez, psiquiatra: «La forma en la que alguien te trata no dice nada de ti, lo dice todo de él»

Mar Georga Martes, 29 de julio 2025, 01:28 Comenta Compartir

El doctor Alejandro Martínez Rico es, además de psiquiatra, creador de contenido en las redes sociales. Utiliza los espacios de Instagram y TikTok para divulgar contenido sobre la salud mental, tratando temáticas variadas como la depresión y la ansiedad. En uno de sus últimos vídeos de Instagram, el doctor nominado a mejor psiquiatra del año por Doctoralia Awards ofrece una serie de consejos motivacionales para todos aquellos que suelan sentirse desanimados por culpa de otras personas.

«Cuando alguien te ignora, te humilla o te hace sentir mal, no es porque no valgas, ni porque hayas hecho algo mal. Su forma de tratarte habla de su mundo interior, no del tuyo», señala el doctor. Cuando uno deja de tomarse los menosprecios de los demás como algo personal también deja de sufrir de manera innecesaria. Martínez considera que quien busca herirnos está, en realidad, proyectando sus propias heridas, vacíos e historia.

El silencio ante una pregunta, una mala contestación, una pregunta o un comentario realizado con malicia, una indirecta desagradable, una falta de interés, un menosprecio... todos estos son gestos que pueden tener más peso del que imaginamos sobre nuestro estado de ánimo. El psiquiatra nos invita a comprender mejor el comportamiento de los otros para que dejemos de tomárnoslo como algo personal. Ahora bien, también es importante establecer límites sanos y no aceptar faltas de respeto o actitudes que vulneren nuestra dignidad.

«Durante mucho tiempo pensaste que eras tú. Que si alguien se alejaba, era porque no eras lo bastante interesante. Que si alguien no te respondía con cariño, era porque no lo merecías. Que si te trataban con indiferencia, era porque no tenías suficiente luz. Y eso, poco a poco, fue erosionando tu autoestima. Pero hay un momento en la vida en el que haces un clic interno y descubres algo que lo cambia todo. Es una especie de revelación silenciosa», reflexiona el psiquiatra Alejandro Martínez. Si bien no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, sí que podemos decidir cómo reaccionar ante estos gestos.