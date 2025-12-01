¿Beber cerveza es malo para la microbiota?

Tamara Villena Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:54 Comenta Compartir

Cuidar la microbiota intestinal es básico para el correcto funcionamiento del organismo, ya que no solo es básico para mejorar la digestión, sino para que el cuerpo pueda realizar una buena síntesis de los nutrientes, vitaminas y minerales de los alimentos, a la vez que ayuda a proteger al cuerpo contra patógenos.

Un desequilibrio en la microbiota no solo puede derivar en problemas digestivos, también está relacionado con el desarrollo de diabetes, obesidad, diabetes, alergias e incluso estrés, ansiedad y trastornos del estado de ánimo.

Para cuidar la microbiota, además de tratar de hidratarse, tratar de controlar el estrés, descansar bien y evitar tomar antibióticos innecesariamente, conviene moderar el consumo de azúcar, grasas saturadas y alimentos ultraprocesados. Lo ideal es seguir una dieta basada en alimentos de origen vegetal, probióticos y prebióticos.

Dentro de estos últimos se encuentra la cerveza, que a pesar de ser un producto fermentado, al tener alcohol suele despertar alguna que otra duda sobre si es buena o no para cuidar la mibrobiota. La realidad es que los alimentos y bebidas fermentadas, como la cerveza, pueden integrarse en este patrón de vida equilibrado, contribuyendo positivamente a la diversidad microbiana, un factor clave para el buen funcionamiento de las defensas.

Así lo ha aclarado la Dra. Lina Badimón Maestro durante la ponencia 'Bebidas fermentadas y sistema cardiovascular: ¿amigos o enemigos?', en el marco de una jornada organizada Real Academia Nacional de Farmacia (RANF). En ella ha abordado el impacto de distintas bebidas fermentadas, incluida la cerveza, en el bienestar cardiovascular y ha subrayado que sus efectos dependen según el tipo de bebida, la cantidad y el contexto dietético, insistiendo siempre en la importancia de la moderación. «La evidencia disponible indica que un consumo moderado de cerveza puede mejorar ciertos marcadores cardiovasculares y reducir respuestas inflamatorias, siempre dentro de los límites recomendados para adultos sanos y acompañado de una alimentación adecuada», ha señalado.

Al cierre de la jornada, los expertos han coincidido en la importancia de seguir una alimentación variada y de calidad, basada en la Dieta Mediterránea y rica en fibra, minerales, vitaminas y compuestos antioxidantes. La incorporación de alimentos y bebidas fermentadas puede favorecer la microbiota intestinal y contribuir a un sistema inmune más equilibrado.

Los potenciales beneficios del consumo moderado de cerveza se dan siempre y cuando se realice de manera moderada y acompañada de alimentos, siguiendo el patrón de estilo de vida mediterráneo y recordando las cantidades máximas de ingesta tanto para mujeres (200-300 ml/día) como para hombres adultos (400-600 ml/día) sanos. Además, los expertos han insistido en que es importante alejarnos de actividades que nos provoquen estrés, ya que estas situaciones pueden provocar que nuestro sistema inmune responda de manera menos eficiente.