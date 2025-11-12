Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una persona medicándose. L.P

Magnesio: ¿Es mejor tomarlo por la mañana o por la noche?

A pesar de estar ampliamente disponible en los alimentos, muchas personas recurren a los suplementos de este elemento para cubrir sus necesidades diarias

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:57

Comenta

Seguro que has oído más de una vez que ganar en salud es ganar en calidad. Todo lo que hagamos para cuidar nuestro cuerpo es algo que solo nos va a atraer ventajas en forma de bienestar o incluso años de vida. Hay muchas maneras de mejorar nuestros hábitos y nuestra salud, como por ejemplo incoroporar suplementos de magnesio en nuestra dieta.

El magnesio es un mineral esencial que interviene en más de 300 procesos bioquímicos del organismo. Desempeña un papel importante en la función nerviosa, la relajación muscular, la producción de energía y el mantenimiento de un ritmo cardíaco constante. Además, también es vital para la síntesis de proteínas y ADN.

Sin embargo, a pesar de estar ampliamente disponible en los alimentos, muchas personas recurren a los suplementos de magnesio para cubrir sus necesidades diarias. Los suplementos de magnesio se presentan en diversas formas, como glicinato, citrato y malato de magnesio.

¿Cuándo es mejor tomarlo?

Respecto al mejor momento para tomar este suplemento, este dependerá en gran medida de los objetivos de salud de cada persona y del tipo de magnesio que se esté utilizando:

- Para dormir: tomar suplementos de magnesio entre 30 minutos y 1 hora antes de acostarse puede ayudar a calmar el sistema nervioso.

- Para la digestión y la energía: el citrato de magnesio puede tomarse por la mañana para favorecer la digestión y aumentar los niveles de energía diarios.

- Para la recuperación muscular: el malato de magnesio puede ser más eficaz si se toma después del ejercicio para favorecer la relajación muscular.

¿Cuánto magnesio necesito?

La cantidad diaria recomendada (CDR) de magnesio varía según la edad, el sexo y la etapa de la vida. Los hombres adultos suelen necesitar unos 400-420 mg al día, mientras que las mujeres adultas necesitan 310-320 mg, con necesidades ligeramente superiores durante el embarazo.

Sin embargo, las necesidades individuales pueden variar en función de la ingesta alimentaria, el nivel de actividad y el estado de salud. Es aconsejable consultar a un profesional sanitario para determinar la dosis adecuada a tus necesidades específicas.

