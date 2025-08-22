Los 4 alimentos que conviene evitar en ayunas Los ingredientes que tomas a primera hora influyen a tu apetito y energía para el resto de la jornada

Tamara Villena Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 00:28

El ayuno intermitente es una práctica cada vez más popular y son muchos quienes tratan de mantener unas horas al día libres de ingestas para el organismo. Es un método que ayuda a gastar las calorías ya ingeridas, ya que al emplear las reservas de glucosa como fuente de energía durante las horas de ayuno, se empieza a quemar grasa para conseguir energía. El objetivo de este patrón alimentario es ayudar ala pérdida de peso, a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el estrés oxidativo.

Se puede hacer con distintos intervalos de ingesta/ayuno, y muchos parten de una cena temprana para aprovechar las horas de descanso dentro del ayuno. Por ejemplo, una opción es hacer 8:16 (8 horas de ingesta y 16 de ayuno) o ponerla en práctica en días alternos, aunque la clave para seguir este método es encontrar la fórmula que mejor te funcione.

También es importante saber con qué alimentos podemos romper el ayuno, ya que muchos de los ingredientes que suelen tomarse durante el desayuno pueden ser contraproducentes para cuidar nuestra salud y figura. De hecho, según la experta en nutrición Paloma Quintana, hay cuatro ingredientes que hay que evitar en la primera comida del día.

Para empezar, y a pesar de que sea casi un imprescindible en los desayunos, el zumo de naranja es mejor no tomarlo a primera hora ni con el estómago vacío porque «eleva rápidamente el azúcar en sangre, provocando un pico que luego nos hará tener más hambre durante el día«, detalla Quintana en un post en redes sociales.

Otro ingrediente que conviene desterrar tras el ayuno es el pan blanco, que tampoco suele faltar tostado en los desayunos. La experta apunta a que «al igual que con los zumos, eleva rápidamente el azúcar en sangre haciendo que tengas más hambre a lo largo de la mañana y con muchos menos nutrientes». Un buen sustituto es el pan integral, con menos harinas refinadas y mayor porcentaje de fibra.

También conviene evitar la bollería industrial en el desayuno y dejarla como algo puntual en la alimentación, ya que son productos con alto contenido en calorías e hidratos de carbono. «No solo son negativos sus azúcares, también su grasa de mala calidad que daña tu salud», explica Quintana.

Tampoco hay que tomar bebidas energéticas tras los periodos de ayuno, ya que cuentan con una «gran cantidad de azúcares, colorantes y un exceso de cafeína, que es muy negativo para tu cortisol matutino», según apunta la experta.

Ten en cuenta que, más allá de las calorías, los ingredientes que tomas a primera hora del día son determinantes para cómo te encuentras el resto de la jornada en cuanto a energía, apetito, hormonas y digestión.