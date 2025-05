¿Es saludable el agua con gas? Un médico explica sus propiedades y aclara quién no debería tomarla

A. Pedroche Miércoles, 28 de mayo 2025, 00:21 Comenta Compartir

Hidratarse es muy importante. El agua regula nuestra temperatura corporal, transporta nutrientes y oxígeno a las células, elimina residuos, lubrica articulaciones y ayuda en la digestión, entre otras funciones. Sin embargo, más allá de todo eso se trata también de un asunto de supervivencia. En un día, un adulto promedio puede perder entre 1,5 o 2 litros de agua simplemente respirando, haciendo la digestión y sudando, incluso sin necesidad de hacer actividad física. Toda esa cantidad perdida hay que reponerla.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un adulto sano necesita 35 mililitros por cada kilo de peso. Es decir, una persona de 50 kilos necesitaría 1,7L; una de 60 necesitaría 2,1; una de 70 kg 2,4L y una de 80 kg necesita beber 2,8L al día. Esto no siempre se cumple. Hay quien no le gusta el sabor del agua y no está acostumbrado a tomarla. Para forzarse a tomarla, hay quien la sustituye en las comidas por agua con gas para tener así la sensación de beber un refresco.

Pero, ¿es realmente saludable beber agua con gas? Hay expertos que aseguran que tiene grandes beneficios para la salud como mejorar la digestión o aliviar el estreñimiento. Julio Maset, médico de Cinfa, ha aclarado todas estas cuestiones en un video de TikTok.

El experto asegura que «ambas hidratan igual» y que el agua con gas «no tiene calorías». Sin embargo, el doctor asegura: «No son exactamente intercambiables». Es decir, no podemos sustituir todo el agua que necesitamos tomar en un día por agua con gas.

Pese a que asegura que el agua con gas sí que ayuda realmente a mejorar la digestión tras las comidas copiosas, Maset no recomendaría su consumo «a personas con reflujo gastroesofágico o síndrome del intestino irritable, ya que puede causar molestias». «Podría contribuir a erosionar el esmalte dental, aunque no tanto como los refrescos azucarados. Para evitar esto, lo ideal es tomarla en las comidas y con moderación», declara.

Para el doctor el agua sin gas sigue siendo la mejor opción. Sin embargo, el agua con gas es una mejor alternativa que los refrescos azucarados.

Temas

Agua