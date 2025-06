Ni el pan ni el chocolate: Los siete motivos por los que engordas «sin darte cuenta», según el médico Manuel Viso

Marta Palacios Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 01:08 Comenta Compartir

Una alimentación equilibrada, llena de frutas y verduras, así como de legumbres, ayuda a tener una buena salud. Y no sólo eso, también a mantener un peso adecuado. El abandono de los malos hábitos, los ultraprocesados y las bebidas azucaradas, unido a la práctica de ejercicio físico de forma regular, es fundamental para prevenir la obesidad y, además, cuidar el corazón.

Perder peso no es fácil, ya que requiere de constancia y compromiso, y si te decides a realizar alguna dieta debe estar controlada por un experto. Sin embargo, hay muchas personas que deciden adelgazar por su cuenta y caen en el error de pensar que para decir adiós a esos kilos de más lo que hay que hacer es comer menos.

Sobre este tema ha hablado el médico Manuel Viso, quien ha compartido un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que recuerda que «engordar no es cuestión de un solo alimento, es cuestión de hábitos» y que «la solución no es dejar de comer, sino aprender a comer mejor».

Así, el experto ha indicado que hay siete pequeños hábitos con los que, prestándoles atención, podemos conseguir grandes resultados. «¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente nos hace engordar? Porque no, destiérralo ya. La culpa no es del pan, no es de las galletas, no es del chocolate, ni siquiera del plato de pasta. Lo que nos hace engordar es el conjunto de hábitos que llevamos a cabo. No es un alimento concreto. Déjame que te lo explique en siete pasos», arranca diciendo en el vídeo.

1.- «Comemos más de lo que gastamos, comemos más de lo que necesitamos y eso tu cuerpo lo almacena», señala.

2.- Según Viso, «abusamos de las comidas rápidas y de los ultraprocesados. Que no te engañen. Muchos son bonitos por fuera pero por dentro están cargados de azúcares, de grasas malas, de harinas refinadas... Son realmente alimentos que nos engordan y no nos sacian».

3.- El tercer motivo es que, según dice, «somos muy sedentarios». «Generalmente nos pasamos muchas horas sentados y si no gastamos nuestro cuerpo almacena más», añade.

4.- «Dormimos poco y mal», lo que conlleva, según él mismo explica, «una serie de alteraciones que hacen que tu cuerpo te pida comer más, y generalmente no es lechuga».

5.- «Vivimos en la sociedad del estrés. Todos estamos estresados y cuando estás nervioso o nerviosa te da por comer. El estrés desontrola tu hambre», afirma.

6.- Otro de los motivos es que «nos pasamos el día picoteando y al final del día sumamos una serie de calorías que no hemos controlado, que quizá ni recuerdes pero que sí que suman. Y, generalmente, a partir de alimentos poco nutritivos».

7.- Por último, el experto recuerda que «bebemos calorías que también suman», y aquí destaca «zumos industriales, refrescos y alcohol». «No llenan, suman calorías y restan salud», indica.

