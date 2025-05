El médico Manuel Viso advierte del «síndrome del pantalón apretado» que provoca «piernas hinchadas, varices o calambres»

Marta Palacios Valencia Viernes, 30 de mayo 2025, 00:54 Comenta Compartir

Los pantalones vaqueros son una de las prendas de ropa, por no decir la prenda de ropa, que más se vende en el mundo. Aunque pasen los años o las modas, unos jeans siempre quedarán bien como fondo de armario. Sin embargo, llevarlos extremadamente apretados puede acarrear problemas de salud.

Así lo ha explicado el médico Manuel Viso quien, a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, donde ha hablado a sus seguidores del 'Síndrome del pantalón vaquero apretado' y ha desvelado todos los síntomas que puede provocar en la salud.

«Alerta fashion, tus vaqueros apretados podrían estar saboteando tu salud», arranca diciendo en el vídeo. «¿Sientes hormigueo, ardor o entumecimiento en tus muslos?», continua. «No es magia, es el 'Síndrome del pantalón vaquero apretado», indica.

Según el médico, esto se produce «por compresión del nervio cutáneo femoral lateral, uno que pasa por la parte lateral del muslo», que «te deja la piel frita», añade.

«¿Acidez, hinchazón o tripa dura después de comer?», pregunta a continuación. «Quizá no sea lo que has comido, podrían ser tus vaqueros aplastando tu abdomen como una croqueta, de forma que el contenido del estómago refluye hacia el esófago con acidez, digestiones pesadas y hinchazón abdominal«, advierte. Además, indica que incluso puedes llegar a respirar mal, ya que «tu diafragma se ha puesto en huelga provocando que realices respiraciones más superficiales, que son más rápidas y menos eficientes. La sangre intenta fluir pero tu pantalón dijo 'por aquí no pasas'». El resultado, termina, «piernas hinchadas, varices y calambres».

Temas

Moda