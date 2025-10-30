La OCU lanza una advertencia sobre el peligro que conlleva maquillar a los niños en Halloween La Organización de Consumidores y Usuarios ofrece ocho consejos básicos de seguridad sobre maquillaje y disfraces

Mario Lahoz Valencia Jueves, 30 de octubre 2025

La Organización de Consumidores y Usuarios advierte sobre los riesgos que algunos productos de maquillaje y disfraces pueden representar para los niños, y ofrece recomendaciones para celebrar Halloween sin contratiempos inesperados.

En el caso del maquillaje para niños, explica que es importante comprobar que lleva marcado CE como juguete. Además, debe incluir el dibujo de un bote abierto con su duración, ya que si el producto se abrió el pasado Halloween podría estar caducado, así como la lista de ingredientes, idealmente sin perfumes, fragancias, parabenos, BHA y BHT.

La organización aconseja descartar el maquillaje en menores de tres años. Tampoco es recomendable utilizar sangre falsa en menores de 14 años ya que suelen contener ingredientes tóxicos si se ingieren accidentalmente. En caso de hacerlo, hay que evitar ponerla en párpados, boca, nariz, labios u oídos.

Para evitar alergias, uno de los trucos es poner una pequeña cantidad del producto que se va a usar sobre la piel del niño y comprobar que no le causa ninguna reacción alérgica o sensibilidad. Ante cualquier reacción como picor o enrojecimiento. aclarar bien con agua.

También es aconsejable evitar esmaltes de uñas, ya que llevan disolventes que pueden ser peligrosos para los niños y sprays para teñir el pelo, puesto que incluyen sustancias químicas que pueden tragarse durante su aplicación.

En el caso de los disfraces si llevan el marcado CE no deberían ser inflamable, pero no está de más mantenerse lejos de las fuentes de fuego como velas, bengalas, petardos o mecheros, además de las chimeneas y estufas.

Para los menores de tres años es mejor evitar disfraces con cintas y cordones colgantes o accesorios punzantes y comprobar que los adornos y espumas no puedan romperse y convertirse en trozos con los que pueda atragantarse.

En el momento de la compra, la OCU recomienda acudir a las tiendas especializadas en disfraces frente a los Marketplace de Internet, donde hay menos controles. En cualquier caso, se debe comprobar que el etiquetado incluye la dirección del fabricante o el importador.

Por último, con respecto a las lentillas de fantasía, de zombi, de ojos de serpiente, no es recomendabvle adquirirlas por Internet o en tiendas de disfraces; solo en una óptica, donde un profesional supervise la venta y garantice que no se pone en riesgo la salud de los ojos.