Un ayuntamiento de la Comunitat Valenciana vigila los gatos del municipio para evitar rituales en Halloween Advierte de que el incumplimiento de la Ordenanza Municipal conlleva multas de hasta 1.500 euros

Andoni Torres Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 22:32 | Actualizado 22:45h. Comenta Compartir

La cercanía de Halloween está poniendo en alerta a algunos Ayuntamientos en España ante el temor de que, coincidiento con esta fiesta, se maltrate a los gatos en algún tipo de ritual macabro.

El Ayuntamiento de Terrassa, en Barcelona, ha prohibido adoptar gatos negros desde el pasado 1 de octubre hasta el próximo 1 de noviembre, tras apreciar en los últimos años que el número de peticiones de gatos negros se incrementaba para Halloween. En los casos más macabros, se sospecha de grupos satánicos que en la noche de los muertos invocan al maligno empleando sangre de gatos negros.

Otro municipio que ha tomado medidas en este sentido se encuentra en la Comunitat Valenciana. El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha reforzado la vigilancia policial de las colonias felinas en todo el término municipal coincidiendo con la celebración de Halloween, tras tener conocimiento de posibles sustracciones de estos animales, en diferentes poblaciones españolas, al parecer para la práctica de rituales que atentan contra las normas más elementales de convivencia y civismo.

Ha sido el propio ayuntamiento alicantino quien ha informado de que, coincidiendo con la puesta en marcha de esta campaña especial de vigilancia y seguimiento, que se va a prologar hasta el 6 de noviembre, se hace un llamamiento a la población, y se pide su colaboración, y en el momento de detectar a cualquier persona que irrumpa en las colonias felinas se informe inmediatamente a instancias policiales.

Desde las concejalías de Protección Animal y Seguridad Ciudadana de l'Alfàs del Pi se advierte de que el incumplimiento de la Ordenanza Municipal conlleva multas de hasta 1.500 euros.

Al margen de la Ordenanza Municipal, recuerdan desde el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de Bienestar Animal, que se aplica plenamente desde 2025, ha supuesto un cambio importante para todos los propietarios de gatos en España y a quienes atenten contra los mismos. Esta normativa refuerza la protección de los animales y establece nuevas obligaciones legales que se deben cumplir para garantizar unas condiciones mínimas de bienestar.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones muy elevadas: en los casos más graves, la multa puede alcanzar los 200.000 euros.

Temas

Mascotas

Halloween