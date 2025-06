A. Pedroche Martes, 3 de junio 2025, 01:27 Comenta Compartir

En nuestro país el consumo de café es muy popular. Unos 22 millones de personas mayores de 15 años lo toman a diario, según un reciente informe publicado sobre los Hábitos de Consumo de Café en España. Tiene además un componente social. No es raro ver a dos amigos hablando tranquilamente en un bar mientras toman un café. Sin embargo, la mayoría lo toma en casa. Cada uno lo prepara a su manera: en cápsulas, soluble, de cafetera italiana...Además, está demostrado que tiene propiedades muy beneficiosas para nuestra salud.

Según informa la Acdemia Española de Nutrición y Dietética, el café puede ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento físico y mental gracias a la cafeína que posee. Bloquea los receptores de la adenosina, la responsable de la sensación de cansancio. Además, mejora la productividad porque moviliza el calcio y ayuda a una mejor contracción muscular. También ayuda a subir la tensión en momentos de bajón. Es antiinflamatorio y antioxidante.

Sin embargo, también hay un límite de tazas que podemos tomar al día. Según el nefrólogo Broja Quiroga «con evidencia quimica en la mano, seis cafés al día. Y no pasa nada. Ahora sabemos que es beneficioso para nuestro riñón, para nuestro corazón y para nuestro cerebro. El beneficio de ir aumentando las tazas de café es lineal hasta las seis, y a partir de ahí se mantiene. Yo tomo cuatro al día y no tengo ningún poroblema«.

Otro aspecto importante es en qué momento del día es mejor tomarlo. Quiroga aconseja tomarlo hasta la hora de comer y nunca después de las 3 o las 4 de la tarde para que no afecte a nuestro sueño. Sara Marín, médica especializada en microbiota y salud digestiva no recomienda tomarlo en ayunas nunca. «El café en ayunas puede alterar tu sistema digestivo y sobre todo si tienes problemas de base. Mejor tomarlo acompañado», afirma la doctora.

«El café en ayunas no solo te despierta, sino que te manda corriendo al baño», comenta con un tono científico pero cercano a su público. Por otro lado, estimula la producción de ácido gástrico. Si no has comido nada, ese ácido no tiene «con qué trabajar», y comienza a irritar la mucosa del estómago. «Es como tirar gasolina al fuego», explica gráficamente Marín.

