La clave para desinflamar el cuerpo y eliminar la grasa del abdomen, según la Boticaria García

La acumulación de grasa en el abdomen es una de las cuestiones que más preocupa, sobre todo en las mujeres que ya tienen la menopausia. Los temidos 'michelines' son la prueba de ello y es aquí donde juega un papel importante la buena alimentación y la práctica de hábitos saludables.

Sobre esto ha hablado Boticaria García en 'Sr. Wolf', el podcast del periodista Juan Ramón Lucas, donde ha compartido, además, algunas claves para desinflamar el cuerpo y para eliminar esa grasa que se va acumulando en la tripa.

Lo primero que ha explicado ha sido cómo y porque se produce está acumulación. «Hay algo fundamental que preocupa mucho a las mujeres en la menopausia y que es la pregunta del millón: '¿voy a engordar cuando pase los 50?' Sí o sí esto va a ocurrir. Las células entran en un proceso que es como la goma de un bikini o de un bañador de hace 20 años, que esa goma se rompe. Los primeros años bien, pero luego se estropea. Pues a las células les pasa igual, tienen una capacidad de amortiguar la oxidación, la inflamación..., pero llega un momento que eso no es tan posible, entonces a partir de de los 50 se dificulta«, explica.

Es por ello que, según la divulgadora, «es más fácil acumular grasa, las células queman menos energía». Además, explica que «hay unas células que son adipocitos, las células grasas que tenemos por todo el cuerpo, y que les tenemos mucha manía, pero en realidad son fantásticos porque son los encargados de llevar la señal de saciedad a tu cerebro. Bueno, pues las mujeres, normalmente, en la zona del abdomen, hasta la menopausia, no tenemos tanta grasa, tantos adipocitos, porque las hormonas están altas y te protegen por si aquí [señalándose la barriga] hay un bebé«. «El cuerpo, que es muy listo, piensa... 'Aquí, que los órganos estén limpios'», añade. «¿Por eso los tenemos más grasa en el abdomen?», le pregunta Juan Ramón Lucas. «Claro», le responde la farmacéutica.

¿Y qué pasa cuando llega la menopausia?. Según Boticaria García, «las hormonas, los estrógenos y progestágenos, bajan y entonces los adipocitos se colocan en el abdomen sin problema y luego también tienes predisposición a que, cuando se van empaquetando, cuando se aprietan unos con otros porque ya no caben más y hay tanta grasa, no respiran y entonces no llega la señal de saciedad al cerebro y comes más. Eso es la inflamación«, indica.

Cómo acabar con la inflamación del abdomen

Según ha desvelado Boticaria García en el podcast de Juan Ramón Lucas, para favorecer la pérdida de grasa en la zona de la tripa y bajar la inflamación hay tres claves: «come más verde, porque es antiinflamatorio; no comer mucho para que no entren más adipocitos y muévete, haz ejercicio de fuerza, ya que éste genera mioquinas que bajan la inflamación, mejoran la microbiota y también viajan al cerebro siendo capaces de generar más neuronas y más memorias, también ayudan al bazo y a los músculos«.

Además, ha destacado que «la ciencia dice que si haces 10-15 minutos al día de ejercicio de fuerza (o 2-3 sesiones a la semana de 20 o 30 minutos), como sentadillas, zancadas o gomas elásticas, hay beneficios metabólicos demostrados«.

la experta también ha destacado las bondades de sumergirse en agua fría: «Es un estresor. Es lo que llaman biohack, y tiene evidencia detrás». Unas palabras tras las que explicaba la diferencia entre los adipocitos blancos, el tejido adiposo blanco, y los adipocitos marrones, que queman más energía. La clave del frío está en que favorece que los adipocitos blancos se transformen en adipocitos marrones, lo que hará que se queme más energía y se favorezca la pérdida de peso.

Sin embargo, Boticaria García señala que no hace falta bañarse en agua congelada, sino que «sirve salir por las mañanas también a dar un paseo» en un ambiente fresco. «De hecho, se piensa que estos entornos que tenemos de calefacción tan alta, pueden ser ambientes obesogénicos. Sabemos que el calor no lo favorece (el cambio de un tipo de adipocito a otro) pero que el frío sí», explica.

Por último, la famacéutica y divulgadora ha compartido «un truquito más dentro de un estilo de vida saludable. Ese fresquito, ese frío te puede ayudar. ¿Es la clave? No, Si tú te metes en agua fría, pero no comes bien y no te mueves, da igual, como si te vas al Polo Norte, lo que importa», resalta. También ha recordado que siempre es recomendable contar con la ayuda de un experto sanitario o nutricional para que adecue esa pérdida de grasa a cada persona.

