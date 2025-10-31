Alerta alimentaria: Sanidad retira del mercado los gofres de una conocida marca a la venta en la Comunitat Valenciana La AESAN ha avisado de la presencia de plásticos azules en un lote a la venta en supermercados

Los controles de calidad alimenticios son exhaustivos en España y desde el Ministerio de Sanidad se encargan de que cualquier producto a la venta en el país cumpla con unos mínimos que garanticen su buen estado de consumo. Para ello, cuenta con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que comunica cualquier problema detectado durante sus labores de control mediante avisos a la ciudadanía.

Esta vez, la última alerta de la AESAN se centra en los gofres de una conocida marca de dulces a la venta en España, Lotus. La agencia ha detectado la presencia de plásticos azules en un lote de gofres belgas de la compañía, según ha tenido conocimiento a partir de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el producto afectado es 'Gofre belga 250g (x5)', de la marca Lotus, con código de barras 5410126002003, número de lote 171225G y fecha de caducidad 17/12/2025. El alimento se presenta empaquetado en paquetes de cinco gofres, con un peso por unidad de 250 gramos y conservado a temperatura ambiente.

Según ha detallado la AESAN, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.