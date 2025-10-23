Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Lotería Nacional de este jueves deja su primer premio en un municipio valenciano y otras 11 localidades de España

Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela

Se trata del producto con el nombre 'Haldi Powder' de la marca Ali Baba y que tiene el número de lote 080824 y la fecha de consumo preferente es el 22/04/2026

EP

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:21

Comenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta este jueves por la presencia de 'Salmonella spp.' en cúrcuma en polvo 'Haldi Powder' de la marca Ali Baba.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Haldi Powder' de la marca Ali Baba y que tiene el número de lote 080824 y la fecha de consumo preferente es el 22/04/2026.

La AESAN ha tenido conocimiento de esta alerta, procedente de las autoridades sanitarias de Italia, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, la Comunitat Valenciana, Canarias y La Rioja, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza), la AESAN recomienda acudir a un centro de salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  5. 5

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  6. 6 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  7. 7 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  8. 8 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  9. 9 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  10. 10 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela

Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela