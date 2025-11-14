El puente de tres días que se podrá disfrutar en Valencia

Sara Bonillo Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

Diciembre es un mes en el que tradicionalmente los trabajadores disfrutamos de un puñado de días festivos en el calendario laboral. Además de las fiestas de Navidad está el codiciado puente de diciembre, que este año permitirá a toda la Comunitat Valenciana disfrutar de un fin de semana largo.

Este puente habitualmente engloba el día 6 y el 8 de dicho mes, permitiendo a muchos disfrutar de unos días de fiesta antes de Navidad, aunque este año no cae tan bien como en otras ocasiones. El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución Española para conmemorar la aprobación en referéndum de la misma en 1978; mientras el 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción, una fiesta religiosa católica en honor a la Virgen María en la que se celebra su concepción inmaculada.

Este 2025 el 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en sábado, mientras el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, es lunes. Por lo que las comunidades autónomas disfrutarán de un fin de semana largo, es decir, de tres días libres, en lugar de los cuatro o cinco días de fiesta que acumulamos habitualmente. De hecho, ninguna comunidad autónoma ha decidido traspasar el festivo del sábado al viernes, por ejemplo, algo que sí hacen en otros momentos del año en algunas ocasiones.

Tras el puente de diciembre, el siguiente festivo ya será para Navidad, según el calendario laboral de 2025. Concretamente el 25 de diciembre, que este año cae en jueves.