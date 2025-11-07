Cuántos días de vacaciones tendrás esta Navidad según el calendario laboral 2025 Hay 7 días que para muchos no serán laborables y existe la posibilidad de hacer tres puentes

La Navidad de 2025 viene con un calendario especialmente generoso para muchos trabajadores, en especial de dos comunidades autónomas. Este año, los festivos nacionales de Navidad (25 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero) y Reyes (6 de enero) caen en dos jueves y martes, respectivamente, y el día de San Esteban (26 de diciembre) es fiesta en Cataluña y Baleares. Esta combinación permitirá disfrutar de muchos días seguidos sin trabajar con un poco de planificación, siempre y cuando no se trabaje en sectores como el comercio o la hostelería, en los que la Navidad es una de las épocas con mayor actividad.

Entre el jueves 25 de diciembre de 2025 y el martes 6 de enero de 2026 hay trece días naturales, y tres de ellos son festivos nacionales. Si a eso se suman los fines de semana, los días propios o pendientes que puedan quedar y que se deben agotar antes de finalizar el año y los cierres temporales u horarios especiales de algunas empresas, las fiestas pueden alargarse más de lo habitual.

Además, a nivel escolar los estudiantes y personal vinculado al mundo de la Educación (profesores o administrativos en colegios, institutos o universidades, por ejemplo), tienen vacaciones desde el 23 de diciembre (martes) hasta el 6 de enero (martes), ambos incluidos.

Festivos nacionales y días clave

Con dos festivos en jueves y uno en martes, la posibilidad de hacer puentes se amplía. En la práctica, bastaría con pedir libre el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero para disfrutar de 8 días de descanso. Si tu empresa además reduce jornada los días 24 y 31, o cierra entre fiestas, el descanso puede alargarse aún más. Y lo mismo sucede con los días 3, 4, 5 y 6 de enero, ya que los dos primeros son sábado y domingo, el 5 es el día de la Cabalgata de Reyes (muchas empresas cierran por la tarde) y el 6 es festivo nacional sustituible, pero ninguna autonomía ha decicido cambiarla por otro día.

Festivo extra en dos comunidades

Aunque los festivos nacionales son iguales en todo el país, algunas comunidades tienen particularidades:

Cataluña y Baleares celebran San Esteban (26 de diciembre) como festivo autonómico. Al caer en viernes, ofrece un puente perfecto de cuatro días —del 25 al 28— sin tocar vacaciones. Si se enlaza con Año Nuevo y Reyes, los catalanes podrían disfrutar de casi dos semanas libres.

Así, contando los fines de semana, hay 7 días no laborables y existe la posibilidad de hacer tres puentes, hasta llegar a los 10 días.

Festivos comunes en España en 2026

- Jueves 1 de enero (Año Nuevo)

- Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

- Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

- Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)

- Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

- Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

- Domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)

- Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

- Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)

Festivos por autonomías en 2025

Estos son los festivos por comunidades autónomas en 2025:

COMUNITAT VALENCIANA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 24 de junio (martes) - San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 9 de octubre (jueves) - Día de la Comunitat Valenciana. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MADRID: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 2 de mayo (viernes) - Día de la Comunidad de Madrid. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MURCIA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (Lunes) - Día de la Región de Murcia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

BALEARES: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 1 de marzo (sábado) - Día de las Islas Baleares. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - Día de San Esteban.

MELILLA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 31 de marzo (lunes) - Fiesta del Eid Fitr. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ANDALUCÍA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 28 de febrero (viernes) - Día de Andalucía. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes). Virgen del Pilar. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ARAGÓN: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Aragón. San Jorge. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ASTURIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Asturias. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CANARIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 30 de mayo (viernes) - Día de Canarias. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CANTABRIA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 28 de julio (lunes) - Día de las Instituciones de Cantabria. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 15 de septiembre (lunes) - La Bien Aparecida. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA-LA MANCHA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 31 de mayo (sábado) - Día de Castilla-La Mancha. 19 de junio (jueves) - Corpus Christi. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA Y LEÓN: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Castilla y León. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubrel. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CATALUÑA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de junio* (martes) - Fiesta en el Valle de Arán. 24 de junio (martes) - Día de San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 11 de septiembre (jueves) - Día de Cataluña. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - San Esteban.

EXTREMADURA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Extremadura. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

GALICIA 2025: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de mayo (sábado) - Día de las Letras Gallegas. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. Día de Galicia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

LA RIOJA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (lunes) - Día de La Rioja. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

NAVARRA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 3 de diciembre (miércoles) - San Francisco Javier. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

PAÍS VASCO: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CEUTA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha. 5 de agosto (martes) - Nuestra señora de África. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

