El calendario laboral de 2026 permitirá disfrutar de cuatro puentes en toda España

El BOE publica el calendario laboral del próximo año, con nueve festivos comunes para toda España

El calendario laboral de 2026 permitirá disfrutar de al menos cuatro puentes en toda España, según la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, los trabajadores podrán disfrutar de varios fines de semana largos en todas las comunidades el viernes 3 de abril (Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Asimismo, el 2026 contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, que suman nueve días que se celebran en todo el país.

A continuación detallamos los nueve festivos comunes en toda España:

- Jueves 1 de enero (Año Nuevo)

- Martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

- Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

- Viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)

- Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

- Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

- Domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)

- Martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

- Viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)

Existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ha ocurrido con el jueves 2 de abril (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y la Comunitat Valencia, pero no con el viernes 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.